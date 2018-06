Judocas de Americana conquistam 9 medalhas em Amparo

Atletas de Americana conquistaram nove medalhas no 22º Torneio de Judô do Floresta AC, em Amparo. O torneio aconteceu no último sábado, no ginásio do Floresta Atlético Clube. Cinco dos judocas foram campeões: Henrique Santurbano, no Sub-11 meio-médio; Gustavo Santana, no Sub-13 no superpesado; Maria Eduarda Oliveira, no Sub-15 ligeiro; Ângelo Sechi, no Sub-9 ligeiro; e Lucas Suzuki, no Sub-7 superligeiro.

Foto: Divulgação

Outros quatro ficaram com o bronze: Matheus Pio Ataíde, no Sub-13 leve; Isaac Machado, no Sub-13 médio; Gabriel Suzuki, no Sub-9 ligeiro; Gustavo Gomes, no Sub-9 superligeiro.

Ao todo, 12 jovens representaram Americana no campeonato. Eles são alunos da escolinha da Secretaria Municipal de Esportes e têm como treinadores Edson Catarino e Heitor Santurbano, que ficaram satisfeitos com os resultados. O evento contou com a participação de 800 competidores de 35 agremiações diferentes.

No último dia 10, a equipe também havia faturado dez medalhas no 4º Torneio Judô Mogi Guaçu, no Estádio Municipal Professor Carlos Nelson Bueno.