Judô de Americana leva três medalhas na Copa Real União

Judocas americanenses conquistaram três medalhas na 26ª Copa Real União de Judô, no último domingo (10). O evento, tradicional no calendário paulista, foi realizado em Araraquara e contou com a participação dos competidores da Associação Moura de Judô.

Duas das três premiações foram de ouro, com Matheus Alcântara na categoria Sub-11 meio leve e Diogo Alcântara, no Sub-15 leve. Uma prata ainda foi conquistada por Mateus de Oliveira Lúcio na categoria Sub-13 ligeiro.

Ainda compuseram a equipe americanense na categoria adulto os judocas Wesley Botelho e Wilson Araújo. “Foi excelente. Um campeonato forte, ainda mais sendo o primeiro do ano”, avaliou o presidente da associação, Nelson de Moura.

Foto: Divulgação

PROJETO. A Associação Moura de Judô é um projeto mantido por Moura e pelos professores Lineu Hirata, Fernando Guerreiro, Taylor Gomes e Leonardo Silva. São eles que tiram do próprio bolso a verba necessária para viabilizar as atividades, segundo o presidente.

Pais dos 140 alunos participantes da iniciativa ainda podem contribuir voluntariamente para a manutenção do projeto. “Meu público-alvo é tirar crianças da rua”, afirma o presidente.

Os treinos acontecem às terças e quintas-feiras, a partir das 17h30, na Escola Municipal Jonas Corrêa de Arruda Filha, localizada à Rua João Bernestein, 601, São Vito. Não há restrição de idade para integrar a equipe.

As inscrições podem ser feitas diretamente com o presidente da associação através dos telefones (19) 9-9402-3443 e (19) 3468-2346.