Judô conquista 10 medalhas no Torneio Mogi Guaçu

Foto: Divulgação

Alunos da Secretaria de Esportes de Americana conquistaram dez medalhas no 4º Torneio Judô Mogi Guaçu. A disputa aconteceu no último domingo (10), no Estádio Municipal Professor Carlos Nelson Bueno.

Um dos jovens faturou o ouro: Maria Eduarda, no Sub-15 meio-leve. Outros dois ficaram em segundo lugar: Henrique Santurbano, no Sub-11 meio-médio; e Sabrina Oliveira, no Sub-18 leve.

Sete conseguiram a terceira posição: Lanna Gomes Oliveira, no Sub-13 superpesado; Ângelo Sechi, no Sub-9 leve; Enzo Kuga, no Sub-11 médio; Karen Kuga, no Sub-13 meio-médio; Gustavo Gomes, no Sub-9 superligeiro; Felipe Minatel Souza, no Sub-9 meio-leve; Gabriel Suzuki, no Biriba, categoria que reúne judocas de até 6 anos.

Ao todo, a escolinha da prefeitura levou 15 atletas para a competição. O grupo tem como treinadores Edson Catarino e Heitor Santurbano.

O campeonato reuniu cerca de 700 atletas de 25 agremiações. O evento contou com a realização da 15ª Delegacia Regional da Grande Campinas, do Judô Mogi Guaçu e da prefeitura local.