Josi e Lili faturam pela 2ª semana seguida uma etapa chinesa do vôlei de praia

Campeãs em Nantong na semana passada, as brasileiras Josi e Lili faturaram mais uma etapa chinesa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia ao vencerem a parceria local formada por Fan Wang e Xinyi Xia neste domingo, em Nanquim, palco de evento de status duas estrelas do calendário da modalidade.

Na decisão da competição, as brasileiras ganharam por 2 sets a 1, com parciais de 21/18, 21/23 e 15/11, em 56 minutos. Antes disso, na semifinal realizada ainda na noite de sábado (no horário de Brasília), a dupla do País superou nas semifinais as norte-americanas Amanda Dowdy e Irene Pollock por 21/12 e 21/13, em 34 minutos.

Com a medalha de ouro obtida em Nanquim, Josi e Lili somaram 400 pontos no ranking geral da temporada, além de uma premiação de cerca de R$ 22 mil. Na decisão da medalha de bronze, Dowdy e Pollock derrotaram as chinesas Meimei Lin e Lingdi Zhu por 2 sets a 1

“Estamos muito felizes, são 12 jogos e 12 vitórias nas últimas duas semanas. Fizemos uma campanha de crescimento, evoluindo jogo a jogo. Encaramos a dupla mais bem ranqueada da China, jogando em casa, com a torcida toda para elas. Conseguimos nos superar em vários momentos, jogando juntas o tempo todo. Pensando nos pontos positivos, na vontade de sermos bicampeãs aqui na China. Foi uma sequência boa, superando até uma dificuldade com a alimentação, mas saímos felizes por levar mais uma medalha ao Brasil”, festejou Lili após a decisão deste domingo.

Com o triunfo de Josi e Lili, o Brasil agora soma um total de 16 medalhas no Circuito Mundial nesta temporada, sendo sete de ouro, seis de prata e três de bronze. A próxima etapa do calendário do vôlei de praia será em Ostrava, na República Checa, que marcará a estreia de parcerias brasileiras recém-formadas: Alison/André Stein, Evandro/Vitor Felipe e Pedro Solberg/Bruno Schmidt.