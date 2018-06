Jorge Zarif ganha segundo ouro seguido em etapa da Copa do Mundo de Vela

O velejador Jorge Zarif ganhou neste domingo a medalha de ouro na etapa da Copa do Mundo disputada em Marselha, na França, competição organizada pela Federação Internacional de Vela. Com 34 pontos perdidos contra 51 do segundo colocado, o neozelandês Josh Junior, o brasileiro acredita que a campanha nessa vitória foi mais difícil do que no triunfo anterior, em Hyères, também na França.

“Foi muito bom. Em Hyères, a única regata que eu venci foi a da medalha. Aqui, eu fiquei com o colete amarelo do líder por quatro ou cinco dias. É como se tivesse um alvo nas costas, com todo mundo mirando em você. Mas estou feliz por ter ganhado a regata e o campeonato”, afirmou Zarif.

O velejador relatou dificuldades encaradas na última regata. “Tive uma largada terrível. Honestamente, não fazia ideia do que seria melhor, direita ou esquerda, e fiquei no meio da flotilha. Então, vi muito vento vindo pelo lado direito. Tentei ir por ali e deu certo. Desta vez, tive sorte”, admitiu.

O próximo compromisso de Zarif será no Mundial de Classes Olímpicas, em Aarhus, na Dinamarca, a partir de 30 de julho. Será a primeira competição classificatória de países para os Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020.

“O objetivo no Mundial é classificar o Brasil. Vai ser muito difícil. São só oito vagas nessa primeira classificatória. Vou lutar para estar mais uma vez nos Jogos e, se vier uma medalha em Aarhus, melhor ainda”, disse Zarif.

Ainda neste domingo, Fernanda Oliveira e Ana Barbachan disputariam o bronze na regata da medalha da classe 470 feminina, mas a prova foi cancelada por falta de boas condições de vento. As brasileiras terminaram a competição em sexto lugar, com 63 pontos perdidos.