Jorge Lorenzo domina etapa da Catalunha e vence a segunda seguida na MotoGP

O espanhol Jorge Lorenzo confirmou o favoritismo e venceu neste domingo a etapa da Catalunha da MotoGP. O piloto aproveitou o bom ritmo da Ducati no circuito de Montmeló e faturou a prova com certa tranquilidade.

Foi a segunda vitória consecutiva de Lorenzo na temporada. E bem entre esses dois triunfos, no melhor momento do piloto no ano pela equipe, foi que ele anunciou que correrá a próxima temporada pela Honda, na vaga de Dani Pedrosa. Lorenzo fará dupla com outro espanhol, Marc Márquez.

Márquez sabia da superioridade da Ducati na etapa deste domingo e tratou de tentar impor o ritmo no início da prova. O atual campeão fez uma ótima largada e chegou a assumir a liderança. Mas não durou muito. Lorenzo recuperou a ponta ainda na primeira volta e não deixou mais escapar.

Andrea Doviziozo chegou a ameaçar a segunda colocação de Márquez, mas o italiano da Ducati levou um tombo na curva 5 e precisou abandonar. Com isso, o espanhol garantiu o segundo lugar e o italiano Valentino Rossi completou o pódio.

A etapa foi marcada por muitos acidentes. No total, 12 pilotos abandonaram. O incidente mais assustador aconteceu com o espanhol Tito Rabat. A nove voltas do final, sua moto começou a pegar fogo na pista. Ele demorou um pouco para perceber o problema e conseguiu pilotar até a área de escape. Quando viu o fogo, saltou da moto assustado.

O quarto lugar ficou com o inglês Cal Crutchlow, seguido pelos espanhóis Dani Pedrosa e Maverick Viñales. O francês Johann Zarco foi o sétimo e o italiano Danilo Petrucci terminou em oitavo. O espanhol Alvaro Bautista e o italiano Andrea Iannone fecharam a lista dos dez primeiros.

Com o resultado da sétima etapa da temporada, Marc Márquez segue tranquilo na liderança da classificação geral, com 115 pontos. Valentino Rossi aparece em segundo com 88 e Maverick Viñales é o terceiro com 77. Jorge Lorenzo, que venceu a segunda consecutiva, é apenas o sétimo, com 66 pontos. A próxima etapa da MotoGP acontecerá em primeiro de julho e acontecerá em Assen, na Holanda.