Jair Porfirio obtém vaga na seleção paralímpica

Morador de Americana, o paratleta Jair Henrique Porfirio, de 24 anos, vai representar a seleção brasileira pela primeira vez em abril. Ele foi convocado para competir pela equipe nacional no Open Brasil Loterias Caixa de Atletismo, que compõe o programa do World Para Athletics Grand Prix, nos dias 25, 26 e 27 do próximo mês, no Centro de Treinamento Paraolímpico, em São Paulo. A competição conta com a chancela do IPC (Comitê Paralímpico Internacional).

Foto: FAM / Divulgação

Competidor do lançamento de dardo pela APC (Associação Paralímpica de Campinas) e estudante de Educação Física na FAM (Faculdade de Americana), ele recebeu a notícia no último dia 8. “Venho trabalhando forte desde o ano passado quando conquistei o recorde das Américas na terceira fase do Campeonato Brasileiro das Loterias Caixa. Acredito que estes resultados positivos tenham colaborado para a minha convocação”, comentou Jair, em nota.

Porfirio tem 1,28m, é portador de nanismo e faz parte da categoria F40/F41. Ele chegou a Americana junto da família em 2015 e competiu pela equipe da Secretaria de Esportes. Desde o ano passado, representa a APC. “A APC me abriu as portas com uma grande estrutura para eu buscar resultados melhores na minha carreira e tem dado certo”, destacou.

O desempenho faz com que Jair Henrique aspire uma vaga nos Jogos Paralímpicos de Tóquio-2020.