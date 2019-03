ITF rompe contrato com cidade de Perth e busca novo local para a Copa Hopman

A Copa Hopman, tradicional competição de equipes mistas entre países que marca o começo da temporada do tênis desde 1989, não vai mais acontecer em 2020. Nesta quinta-feira, a Federação Internacional de Tênis (ITF, na sigla em inglês) anunciou o rompimento de contrato com a cidade australiana de Perth, que tinha assegurada a organização do torneio até 2022. A entidade busca agora um novo local para realizar o evento a partir de 2021.

“Queremos manter viva a (Copa) Hopman e ter no futuro edições de sucesso como as anteriores”, disse David Haggerty, presidente da ITF, sobre o fim do acordo com Perth. A cidade na parte ocidental da Austrália será a partir de 2020 uma das sedes da ATP Cup, evento criado recentemente que contará com 24 países divididos em seis grupos e será disputado na primeira semana da temporada. As outras localidades, divulgadas anteriormente, serão Brisbane e Sydney.

“Gostaríamos de agradecer ao Tennis Austrália (federação que comanda o tênis no país) e ao governo da Austrália Ocidental por seu envolvimento na realização de um evento extraordinário nos últimos 30 anos. O evento também não seria o que é hoje sem o apoio de longa data de Lucy Hopman e Paul McNamee”, completou Haggerty.

Com o fim da Copa Hopman, os últimos campeões são os suíços Roger Federer e Belinda Bencic. Em janeiro deste ano, os dois representaram o seu país e ganharam o título com a vitória na final sobre a Alemanha de Alexander Zverer e Angelique Kerber.

Já a ATP Cup será um evento de 10 dias – de 3 a 12 de janeiro -, que acontecerá em Sydney, Brisbane (cidades que deixarão de ter os seus ATP 250) e Perth, distribuindo US$ 15 milhões (mais de R$ 57 milhões) em premiação e um máximo de 750 pontos aos tenistas campeões. Serão dois representantes de cada país.

“A ATP Cup abrirá a temporada global do tênis masculino, é um evento que significará muito para o circuito e a entidade está 100% engajada com ele”, disse Craig Tiley, presidente da Tennis Australia.