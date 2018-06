Ítalo Ferreira vai à semifinal do surfe em Bali; Filipinho e Willian caem

O Brasil segue na briga pelo título da etapa de Bali do Circuito Mundial de Surfe. Ítalo Ferreira garantiu a classificação nas quartas de final da competição, encerrada na madrugada deste sábado (horário de Brasília), e está entre os quatro que se mantêm na busca pelo troféu. Por outro lado, Filipe Toledo, o “Filipinho”, e Willian Cardoso foram eliminados.

Ítalo levou a melhor na quarta e última bateria do dia. Diante do francês Jeremy Flores, o brasileiro começou arrasador e pulou na frente, mas viu o tubo do adversário lhe render uma nota 9. Flores, porém, não conseguiu uma outra onda deste nível, e Ítalo acabou premiado pela regularidade, vencendo por 16,20 a 15,73.

Foi a única alegria brasileira nas quartas de final. Momentos antes, Willian Cardoso travou uma disputa bastante equilibrada com o australiano Mikey Wright, foi mais regular, mas viu o adversário cravar a melhor nota da bateria, com 8,43. No fim, vitória para Wright por 14,93 a 14,86.

Na terceira bateria do dia, Filipinho não foi páreo para o sul-africano Jordan Smith, que garantiu a maior nota da competição logo de cara: 9,57. Por mais que não tenha conseguido encaixar mais nenhuma manobra deste nível, foi o suficiente para passar pelo brasileiro: 15,34 a 14,40.

Agora, Smith será justamente o adversário de Ítalo Ferreira nas semifinais, que estão marcadas para terem início às 20 horas deste sábado (horário de Brasília). Na outra semifinal, se encontrarão Mikey Wright e Michel Bourez, da Polinésia Francesa, que passou pelo norte-americano Griffin Colapinto nas quartas.

Curiosamente, Ítalo deve ter contra si na torcida justamente Filipinho. Afinal, no momento, Filipinho está assumindo a liderança da temporada, deixando para trás o australiano Julian Wilson, que decepcionou em Bali. Se Ítalo for campeão, porém, a ponta da tabela será dele.