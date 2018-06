Ítalo Ferreira leva nota 10, supera Smith e vai à final da etapa de Bali do surfe

Com um direito a uma nota 10, o brasileiro Ítalo Ferreira se garantiu de forma brilhante na disputa do título da etapa de Bali do Circuito Mundial de Surfe, neste sábado à noite (no horário de Brasília), ao superar o sul-africano Jordy Smith em uma das semifinais da competição realizada na Indonésia.

O surfista potiguar levou a melhor no fim de uma disputa muito apertada contra o seu adversário ao contabilizar 17,13 pontos na somatória das notas dos juízes, contra 16,93 do atleta da África do Sul.

Os dois travaram uma batalha apertada até o finalzinho da segunda bateria semifinal. Smith começou melhor e saiu na frente com 8,00 pontos, contra 7,13 do brasileiro, nas suas primeiras respectivas séries de ondas que tiveram notas aplicadas pelos árbitros.

Ítalo, porém, reagiu com belas manobras e ainda conseguiu encaixar um aéreo sensacional para convencer os juízes de que merecia uma nota 10, o primeiro recebido por um surfista nesta edição da etapa de Bali. E a nota máxima foi fundamental, pois Smith voltou a exibir um bom desempenho e somou 8,93 pontos nesta segunda parte da bateria.

O adversário do brasileiro na decisão, prevista para ocorrer na noite deste domingo (no horário de Brasília), é Michel Bourez, da Polinésia Francesa, que na outra semifinal da competição ganhou com facilidade do australiano Mikey Wright. Ele somou 14,27 pontos após abrir a sua bateria obtendo uma nota inicial de 7,60, contra apenas 2,00 do seu rival. Em seguida, o polinésio contabilizou 6,67 e o seu adversário, em jornada infeliz, apenas 3,67, o que resultou em uma baixa pontuação final de 5,67.

Caso conquiste o título da etapa de Bali, Ítalo ainda vai assumir a liderança do ranking mundial, ocupado no momento pelo seu compatriota Filipe Toledo, eliminado nas quartas de final, mas que conseguiu ultrapassar o australiano Julian Wilson, que decepcionou na Indonésia.