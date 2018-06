Ítalo Ferreira é eliminado em Bali e Filipe Toledo pode virar líder no surfe

O brasileiro Filipe Toledo pode assumir a liderança do ranking do Circuito Mundial de Surfe neste sábado. Para isso precisa vencer a bateria contra o compatriota Yago Dora, que abre o dia em Uluwatu, na cidade de Bali, na Indonésia.

A etapa começou em Margaret River, na Austrália, há quase dois meses, mas foi interrompida por causa da presença de tubarões. Por conta do calendário, a organização da competição optou por manter os surfistas na Indonésia, onda aconteceu a última etapa.

Quem não teve muito o que comemorar com esse recomeço foi o brasileiro Ítalo Ferreira. Ele vinha de vitória na etapa de Bali, disputada em Keramas, na última semana, e havia assumido a liderança do ranking. No entanto, nesta sexta-feira ele deu adeus à nova disputa ao ser eliminado pelo também brasileiro Michael Rodrigues. Michael avançou a quarta fase e agora terá pela frente os norte-americanos Conner Coffin e Julian Wilson.

Gabriel Medina eliminou o australiano Jack Robinson e segue firme na disputa. Agora ele terá pela frente o australiano Connor O’Leary e o também brasileiro William Cardoso, que eliminou o compatriota Adriano de Souza, o Mineirinho. Já Jessé Mendes perdeu a bateria contra o norte-americano Kolohe Andino e está fora.