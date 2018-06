Italo Ferreira é campeão da etapa de Bali e lidera ranking do Circuito Mundial

Com um ótimo desempenho na grande final, o brasileiro Italo Ferreira conquistou neste domingo o título da etapa de Bali, na Indonésia, do Circuito Mundial de Surfe. O potiguar conseguiu 18,33 pontos na decisão contra o taitiano Michel Bourez para assegurar a conquista na praia de Keramas e ainda a liderança do ranking mundial.

“É muito legal voltar a usar a lycra do líder, quero aproveitar este momento, mas tem muitos passos ainda que preciso dar para chegar ao título mundial”, disse Italo. “O CT está cheio de surfistas incríveis, mas estou confiante, quero manter o ritmo e ganhar mais para aumentar minha liderança”.

Com um grande início de bateria, Italo já começou na frente com as notas 7,17 e 7,67 nas duas primeiras ondas, enquanto Bourez encontrava dificuldades nas suas tentativas, conseguindo somente 5,83 na sua melhor tentativa. Na sua quarta onda, o brasileiro ainda obteve uma nota 8,5, que acabou sendo descartada, pois ele conseguiu incríveis 9,27 e 9,60 nas tentativas seguintes. Assim, somou 18,87 pontos contra apenas 9,83 do seu rival.

“Essa onda aqui é perfeita, lembra bastante a da minha casa (Baía Formosa)”, comparou Italo, que nas semifinais já havia brilhado ao conseguir um nota 10. “Eu tenho surfado bem cedo aqui todos os dias porque eu amo essa onda e queria aproveitar ao máximo. Hoje (domingo) foi um dia perfeito. O Michel (Bourez) tem realmente um power-surf, provavelmente o melhor do Tour, então eu sabia que precisava fazer o meu melhor para vencer. Felizmente para mim, encontrei algumas boas ondas para mostrar o meu surfe”.

Italo já havia vencido a etapa de Bells Beach e, assim, se tornou o primeiro surfista a vencer duas etapas na temporada 2018 do Circuito Mundial. E agora ele lidera com 24.995 pontos, seguido do compatriota Filipe Toledo, com 22.820. O australiano Julian Wilson caiu da primeira para a terceira posição, com 21.080 pontos, seguido por Bourez, com 19.375, e Gabriel Medina, com 17.860.

“Foi legal enfrentar o Italo na final. Ele estava arrebentando a semana toda e nós éramos sempre os primeiros a entrar no mar todas as manhãs, fazendo o mesmo programa”, contou Bourez. “Ele é um cara tão bom, então estou feliz por ele também. Fazer a final é ótimo, mas o segundo lugar não é suficiente porque a vitória teria me levado mais para cima no ranking. Mas, tudo bem, estou mais confiante para Uluwatu agora e realmente me sinto muito bem aqui em Bali, parece com a minha casa na ilha do Taiti”.

Os surfistas permanecerão em Bali, pois a partir de quarta-feira, na praia de Uluwatu, será concluída a etapa de Margaret River paralisada na terceira fase, pela ameaça de tubarões na região do evento no oeste da Austrália.

EVENTO FEMININO – Na disputa feminina da etapa de Bali, o título ficou com a norte-americana Lakey Peterson, que superou a australiana Tyler Wright por 14,33 a 13,74. A campeã lidera o ranking com 35.630 pontos, seguida pela australiana Stephanie Gilmore, com 34.235, e pela brasileira Tatiana Weston-Webb, que parou nas semifinais neste evento, com 26.105.