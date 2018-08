Instituto Jr. Dias é campeão da Copa KaratePosse

A equipe do Instituto Jr. Dias, de Americana, foi campeã geral da 18ª Copa KaratePosse UKCA 2018, em Santo Antônio de Posse. Ao todo, o grupo faturou 14 medalhas. O campeonato ocorreu neste domingo, no Ginásio Municipal de Esportes José Ferreira da Silva, conhecido como Chicão.

A equipe voltou para Americana com nove ouros. Rafael dos Santos Delavalentina e Marina Sofia Mathias Garcia conquistaram dois cada um. Eles venceram tanto no kata, que se trata de uma demonstração de movimentos sem adversário, como shiai kumite, que é o combate de competição. Foto: Bernardino Rei Oliveira / Instituto Jr. Dias

Os outros atletas que ficaram em primeiro lugar são: Fátima de Oliveira, Gabriel Piola Lemes Rodrigues, Lucas Bender, Eduardo Yoshinari Junior e Marina Sofia Mathias Garcia.

O Instituto Jr. Dias também obteve cinco pratas, com Miguel dos Santos Ferreira, Leonardo Rodrigues da Silva, Fátima de Oliveira, Gabriel Piola Lemes Rodrigues e Juliana Azevedo Pessoa. Todos são treinados por Isabel e Paulo Dias.

A Copa KaratePosse reuniu cerca de 300 karatecas, divididos em 99 categorias masculinas e femininas.

Atletas de Americana vencem no judô em SP

Os atletas Gustavo Gomes e Yuri Gabriel Gomes, de Americana, foram campeões do Torneio Periquito de Judô, evento realizado pela Sociedade Esportiva Palmeiras. A disputa aconteceu no ginásio do Palestra Itália, em São Paulo, no último sábado.

Gustavo venceu na categoria Sub-9 ligeiro, enquanto Yuri faturou medalha de ouro na Sub-9 superpesado. Outros dois judocas de Americana subiram ao pódio no campeonato: Ângelo Sechi, vice-campeão da classe Sub-9 ligeiro, e João Pedro Beraldi, terceiro colocado na Sub-11 superpesado.

Todos treinam na escolinha da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude. Ao todo, a equipe levou 12 atletas para a competição. Eles estavam sob a supervisão dos técnicos Edson Catarino, Heitor Santurbano e Marcelo Migotti.