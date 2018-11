Henrique Santurbano vence torneio interestadual

O atleta Henrique Santurbano, de Americana, conquistou o título do 16º Meeting Interestadual de Judô, na categoria Sub-11 meio-médio. O torneio foi realizado em Itajaí (SC), entre a última sexta-feira (16) e domingo (18), e contou com a participação de atletas que treinam em São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul.

Foto: Divulgação

Na competição, Henrique representou a Adaju (Associação Desportiva Americanense de Judô), que trabalha em parceria com a Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude de Americana.

Outra integrante da equipe local subiu ao pódio no evento: Lanna Gomes de Oliveira, segunda colocada na classe Sub-13 superpesado. O grupo americanense também levou mais um judoca para a disputa: João Pedro Alcântara Beraldi, que ficou em quinto lugar na Sub-11 superpesado.

Na caminhada rumo ao Meeting, o trio precisou passar pelas fases regional, inter-regional e estadual do Campeonato Paulista. Apenas os campeões, vices e dois terceiros colocados do Paulista se classificam para o Meeting, segundo a FPJ (Federação Paulista de Judô).