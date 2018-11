Handebol masculino estreia com vitória nos Jogos Abertos

A equipe de handebol masculino Sub-20 de Americana largou com o pé direito nos Jogos Abertos do Interior. O time venceu Pereira Barreto por 26 a 22, nesta segunda-feira (19), em sua estreia na competição, em São Carlos.

Comandada pelo técnico Marcio Ricardo Broggio, o Marcinho, a equipe voltará à quadra nesta terça-feira (20), às 14h30, para o confronto diante de Matão. O duelo é válido pela segunda e última rodada da fase de grupos. Com uma vitória, então, o time americanense se garantirá na próxima etapa do torneio.

Na modalidade, Americana disputa a segunda divisão, já que o município ficou em quarto lugar nos Jogos Regionais, no mês de julho.

Foto: Divulgação

Ao longo do dia, Americana também estreou na primeira divisão do futebol feminino e na segunda do vôlei feminino. Nas duas oportunidades, o município levou a pior.

No futebol, a equipe da Aema (Associação Esportiva Meninas de Americana) foi derrotada por Santos, pelo placar de 1 a 0. Americana buscará a reabilitação contra São José dos Campos, no encerramento da primeira fase. Em caso de derrota, o time estará eliminado.

No vôlei, o elenco treinado por José Nestor Battistuzzi perdeu para São José do Rio Preto por 2 sets a 0, com parciais de 25/10 e 25/17. Para manter-se viva no campeonato, a equipe precisará vencer Cândido Mota no próximo compromisso.

Nesta terça, ainda haverá a primeira apresentação do handebol feminino. O time enfrentará Guarulhos, às 13h30, pela primeira divisão.