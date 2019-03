Halep bate Venus Williams e vai às quartas em Miami; Kvitova também avança

A romena Simona Halep confirmou o favoritismo nesta segunda-feira e avançou às quartas de final do Torneio de Miami. Em apenas 1h12min, a número 3 do mundo derrotou a veterana Venus Williams por 2 sets a 0, com duplo 6/3, e manteve vivo também o sonho de voltar à ponta do ranking.

Com a queda precoce da número 1 do mundo, a japonesa Naomi Osaka, em Miami, Halep voltará à liderança se conquistar o título do torneio. Outra que vive a mesma situação é a checa Petra Kvitova, vice-líder do ranking, que avançou nesta segunda ao bater a francesa Caroline Garcia também com um duplo 6/3.

Kvitova foi a primeira a entrar em quadra e não tomou conhecimento da 19.ª de chave da competição. Em 1h19min, ela confirmou o favoritismo ao quebrar o saque de Garcia em três oportunidades. Em compensação, a checa salvou o único break point que cedeu à rival.

Com o triunfo, Kvitova terá pela frente nas quartas de final a australiana Ashleigh Barty, cabeça de chave número 12, que passou nesta segunda pela holandesa Kiki Bertens, sétima favorita da competição, por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/2.

Halep, por sua vez, superou a maior experiência de Venus Williams para vencer. A romena atacou o serviço da 43.ª colocada do ranking e aproveitou quatro oportunidades de quebra. Por outro lado, cedeu apenas um game à rival em seu serviço. Agora, ela espera para conhecer sua adversária, que sairá do duelo entre as chinesas Yafan Wang e Qiang Wang.

Ainda nesta segunda, a canadense Bianca Andreescu disse adeus à disputa em Miami. Grande surpresa das últimas semanas, ao conquistar o Torneio de Indian Wells, a número 24 do ranking foi vencida por uma lesão no ombro que a obrigou a abandonar a disputa na Flórida.

Andreescu enfrentava a estoniana Anett Kontaveit e perdia o segundo set por 2/0, após cair no primeiro por 6/1, quando deixou a disputa. Melhor para a cabeça de chave número 21, que avançou às quartas e agora vai encarar a taiwanesa Su-Wei Hsieh, cabeça de chave número 27, que surpreendeu a dinamarquesa Caroline Wozniacki. Diante da 13.ª favorita, ela venceu por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 6/7 (0/7) e 6/2.