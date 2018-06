Gustavo Pereira sobe ao pódio na Meia Maratona do Rio

O americanense Gustavo Pereira, de 28 anos, já venceu provas regionais e largou no pelotão de elite da Corrida Internacional de São Silvestre. Mas, em sua avaliação, nada supera o resultado conquistado por ele neste sábado (2): a quinta colocação na Meia Maratona da Cidade do Rio de Janeiro.

“Foi o [resultado] mais expressivo. Conseguir um resultado como esse numa corrida bastante divulgada”, disse o atleta.

Ele obteve um lugar no pódio com o tempo de 1h09min07s. A vitória ficou com o queniano Paul Kipkemoi Kipkorir, que percorreu os 21 km em 1h04min03s.

Foto: Divulgação

“Foi legal. Experiência boa correr com tantos atletas da África. Estou bastante contente. É seguir treinando, curtir o momento também. Se Deus quiser, isso vai voltar a se repetir”, afirmou.

No próximo domingo (10), Gustavo disputará a Corrida Unicep São Carlos, na prova dos 15 km. No entanto, o foco dele está na SP City Marathon. A maratona será em 29 de julho, na capital.

Corredor há cinco anos, o americanense já alcançou a 31ª posição em São Silvestre, em 2016, venceu a corrida Pague Menos nos 5 km, ficou em primeiro na prova dos 15 km da Corrida Caprem V+ Saúde, em Rio Claro, entre outros feitos.