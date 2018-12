Gramado da Arena Corinthians recebe proteção para evento de caminhões

O sistema que mantém o gramado da Arena Corinthians não vai correr riscos com a realização do Monster Jam, evento que reúne caminhões de seis toneladas sobre o campo neste sábado. Segundo a organização do show, o palco das partidas do clube será preservado com camadas de proteção que garantem o sistema de drenagem, irrigação e refrigeração do solo livre de qualquer perigo.

“Estamos assessorados por profissionais competentes e experientes, que montam a atração em todos os cantos do mundo. Teremos camadas de proteção no campo. Seguimos os mesmos procedimentos feitos em todos os outros estádios e arenas de futebol em que o espetáculo já passou”, informa a Opus, empresa organizadora do evento.

De acordo com a assessoria da Arena Corinthians, o sistema de proteção do gramado será similar ao usado no ano passado, quando o local recebeu a edição do Monster Jam pela primeira vez. “O gramado da Arena Corinthians terá três camadas instalada no campo, visando proteger toda a estrutura de qualquer tipo de dano ou contaminação”, diz. “Toda a responsabilidade sobre a integridade do gramado é da empresa contratante”, completa.

Sem citar valores por questões contratuais, a Opus informa que é responsável por todo o custo para a proteção do campo e pela entrega do local preservado. De acordo com a empresa, a Arena Corinthians se mostrou apta a receber o Monster Jam pelo segundo ano consecutivo e a atender a todos os critérios da organização.

O show realizado no ano passado coincidiu com a reforma do gramado em Itaquera. Logo após a exibição dos caminhões, toda a proteção foi removida para dar lugar ao novo piso. Desta vez, a mudança não será realizada e o clube afirma não ter previsão para uma nova troca.

O Monster Jam é um evento que já foi realizado em várias partes do mundo. Apenas no ano passado, países como China, França, Espanha, Austrália, México, Arábia Saudita, Argentina, além do Brasil, receberam as provas. O show de manobras radicais chega a São Paulo pela segunda vez neste sábado em duas apresentações, às 14h e 20h na Arena Corinthians.

Os ingressos poderão ser adquiridos no site www.monsterjam.com/br. A entrada mais em conta custa R$ 40,00. O evento espera reunir cerca de 60 mil pessoas com as duas apresentações.