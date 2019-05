Ginástica de Americana vence na Liga Intermunicipal

A equipe americanense de ginástica artística foi campeã da primeira etapa do Troféu Destaque da Liga Intermunicipal, no Grupo 3 da categoria Livre. O evento aconteceu no sábado, em Salto.

O grupo vencedor era formado por Alícia Garcia da Silva, Marcella Pignanelli e Pollyana Charantolla. Marcella também conquistou o 1º lugar no individual geral, na trave e no solo. Alícia faturou o ouro no solo e o bronze no individual geral, enquanto Pollyana foi 3ª colocada na trave. Foto: Divulgação

Na Sub-14, Americana conseguiu a segunda posição com as atletas Aline da Silva Trindade, Ana Laura Freguglia Baldino, Giovana Leitão de Carvalho, Isabella Campanha Ferreira, Maria Isabel Barbosa e Sophia Weisberg.

Dentre elas, o destaque fica para Isabella, 2º lugar no solo, na paralela e no individual geral, e em 3º na paralela. A competição teve 27 cidades do Estado.

A 2ª etapa será em 1º de junho, em Indaiatuba. “Essa competição serve como preparo e avaliação para os Jogos Regionais”, disse Marinilse Scanavacki, a Pingo, treinadora da equipe, assim como Diara Iida. Os Regionais serão em Americana, entre os dias 2 e 13 de julho.