Garbiñe Muguruza derrota antiga algoz em estreia e avança no Torneio de Dubai

Ex-número 1 do mundo, a tenista espanhola Garbiñe Muguruza venceu neste domingo em sua estreia no Torneio de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Ela bateu de virada por 2 sets a 1 – com parciais de 4/6, 6/3 e 6/3 – a ucraniana Dayana Yastremska, de apenas 18 anos. A jovem é uma antiga algoz de Muguruza, que havia sido derrotada nos dois confrontos diretos anteriores.

Muguruza enfrenta agora a chinesa Saisai Zheng, que venceu a australiana Ajla Tomljanovic por 2 sets a 1 – com parciais de 6/2, 4/6 e 7/5.

Atual número 1 do mundo, a japonesa Naomi Osaka conheceu a sua adversária de estreia neste domingo. Ela vai encarar a francesa Kristina Mladenovic, que não teve dificuldades para bater Fatma Al Nabhani, de Omã, por 2 sets a 0 (duplo 6/1).

Já a canadense Eugenie Bouchard irá enfrentar a romena Simona Halep, número 3 do ranking da WTA. Ela garantiu a vaga na próxima fase do torneio ao vencer a bielo-russa Vera Lapko por 2 sets a 0, com as parciais de 6/3 e 6/4.

Em outros jogos deste domingo, a taiwanesa Su-Wei Hsieh eliminou a letã Anastasija Sevastova e a russa Daria Kasatkina venceu a polonesa polonesa Magdalena Frech. A também russa Ekaterina Makarova foi eliminada ao perder de virada para a bielo-russa Aliaksandra Sasnovich por 2 sets a 1 – com parciais de 0/6, 7/5 e 6/4.