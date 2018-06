Garantida na fase final, seleção masculina bate a Polônia na Liga das Nações

A seleção brasileira masculina de vôlei venceu neste sábado a Polônia por 3 sets a 1, com parciais de 25/22, 25/23, 23/25 e 25/23, já de olho na preparação para a fase final da Liga das Nações. No duelo disputado em Melbourne, na Austrália, a equipe comandada pelo técnico Renan Dal Zotto entrou em quadra classificada, graças à derrota da Itália diante da Rússia na sexta-feira.

Com os resultados, o Brasil ocupa o quarto lugar, com 30 pontos, e não pode mais ser alcançado pelos italianos, que estão em sétimo, com 21. Os cinco melhores classificados da primeira fase e a França, que é o país sede, disputam a reta final da competição.

A Polônia ainda está com a vaga ameaçada, pois ocupa o sexto lugar, com 26 pontos – como a França lidera a classificação geral, os seis melhores avançarão. A seleção brasileira retorna à quadra ainda neste sábado, às 23h10 (de Brasília), para enfrentar a Argentina, no último jogo da primeira fase.

O duelo servirá para definir a posição da equipe nacional e, com isso, o grupo brasileiro na próxima fase. A fase final da Liga das Nações será disputada em Lille, na França, a partir do dia 4 de julho.

Depois de vencer o primeiro jogo da quinta semana contra a anfitriã Austrália, Renan decidiu mexer pouco na equipe para o início da partida deste sábado. A única mudança foi Eder no lugar de Lucão. O restante do time foi formado por Bruno, Isac, Lucas Lóh, Wallace, Maurício Borges, além de Murilo de líbero.

Os poloneses começaram melhor a partida e chegaram a abrir 8 a 5. Mas aos poucos o Brasil acertou o saque e igualou o duelo. Eder fechou o primeiro set com um ataque em 25 a 22. No segundo, a história se repetiu e a seleção de Renan só foi igualar o marcador em 12 a 12. Mas na sequência, manteve a superioridade e fechou em 25/23.

No terceiro, foi o Brasil quem começou melhor e a Polônia que reagiu. O duelo, no entanto, seguiu equilibrado até os pontos finais, quando os poloneses fizeram 25 a 23 e fecharam. No quarto, a seleção brasileira dominou até o final e chegou a fazer 23 a 19. Na hora de confirmar a vitória, a equipe deu uma vacilada e a Polônia chegou a encostar em 24 a 23. Renan pediu tempo e Evandro fechou a partida em 25/23.