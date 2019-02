Gael Monfils bate Stan Wawrinka e conquista o título do ATP 500 de Roterdã

Neste domingo, Stan Wawrinka e Gael Monfils protagonizaram um jogo de altos e baixos na final no ATP 500 de Roterdã, disputado em quadras rápidas e cobertas na Holanda. E quem levou a melhor foi o francês, que venceu por 2 sets a 1 – com parciais de 6/3, 1/6 e 6/2, depois de 1 hora e 45 minutos. Com a conquista, o tenista da França garantiu uma arrancada para o 23.º lugar do ranking, que será atualizado nesta segunda-feira.

Para marcar a sua terceira vitória em seis duelos contra Stan Wawrinka, o francês fez o que sabe de melhor em todo o primeiro set e forçou muitas trocas de bola e obteve quebras no terceiro e nono games. No segundo, o suíço foi mais agressivo e viu Gael Monfils cair de intensidade, que não se abateu. Começou a parcial decisiva com disposição e uma série de boas devoluções lhe garantiu a vitória.

Com o título na Holanda, o francês melhora um pouco o seu fraco rendimento em finais de torneios da ATP. Conquistou sua oitava taça em 29 decisões na carreira. Antes deste domingo, o único ATP 500 de sua coleção havia sido ganho no piso duro de Washington, nos Estados Unidos, em julho de 2016, mesma temporada em que atingiu a final de Roterdã, mas foi superado pelo eslovaco Martin Klizan.

Já Stan Wawrinka buscava a sua segunda conquista em Roterdã, após o título de 2015. Fez uma semana espetacular com vitórias sobre o canadense Milos Raonic, o russo Denis Shapovalov e o japonês Kei Nishikori, o que lhe rendeu a primeira final desde Roland Garros de 2017. O suíço soma 29 finais e agora 17 títulos de ATP na carreira. A boa campanha o levará do 64.º ao 41.º lugar, marcando o seu retorno ao Top 50 do ranking.