Felippe Cardoso sonha em substituir Gabriel no comando de ataque do Santos

Felippe Cardoso terá em 2019 a função de substituir Gabriel, contratado pelo Flamengo, no comando do ataque do time do Santos. O jogador de 20 anos, que terminou o ano passado entre os titulares, afirmou, em entrevista coletiva nesta quinta-feira, que está pronto para aproveitar as oportunidades que serão dadas pelo treinador Jorge Sampaoli.

“Substituir o Gabigol não é fácil, mas estou trabalhando muito para conseguir meu espaço e pretendo aproveitar as oportunidades que o Sampaoli venha a me dar”, disse o jogador, que teve sua estreia profissional pela Ponte Preta exatamente contra o Corinthians, adversário no amistoso de domingo. “Nós conseguimos a vitória, mas eu fui expulso ainda no primeiro tempo. Estava muito ansioso.”

Felippe Cardoso aprova o duelo contra o tradicional rival. “Vai ser muito bom para o Sampaoli fazer testes na equipe e saber como cada um reage às suas orientações”, comentou o atacante, que disse estar se adaptando ao estilo do novo treinador. “Ele gosta que o time tenha a posse de bola e orienta para que tenhamos intensidade na partida durante todo o tempo.”

Apesar de ainda não saber se vai ficar entre os titulares, Felippe Cardoso demonstrou otimismo para os próximos meses. “Difícil repetir o desempenho do Gabigol, ídolo no clube, mas penso em ser o artilheiro da equipe e, com boas atuações, chamar a atenção para conseguir um lugar na seleção brasileira olímpica.”