Felipe Nasr mostra entusiasmo por correr na Fórmula E: ‘Oportunidade notável’

O brasileiro Felipe Nasr foi confirmado nesta quarta-feira como o novo piloto da equipe Geox Dragon para o restante da temporada 2018/2019 da Fórmula E. Sua estreia será já neste final de semana na etapa da Cidade do México, a quarta do campeonato, a expectativa é grande. “Estou entusiasmado por me juntar ao Geox Dragon no E-Prix da Cidade do México. A categoria tem estado no meu radar por um tempo e eu sinto que esta é uma oportunidade notável”, disse.

Felipe Nasr assumirá o número 6 da Penske EV-3, após a conclusão do programa de três corridas do piloto alemão Maximilian Günther com a Geox Dragon. O brasiliense é o atual campeão do Mundial de Protótipos da IMSA e participou de duas temporadas da Fórmula 1 pela Sauber, conquistando 29 pontos.

O piloto brasileiro fez elogios à categoria que já está em sua quinta temporada no automobilismo mundial. “A Fórmula E deu grandes passos desde que começou e agora está mostrando o caminho para o futuro, não apenas expandindo os limites da tecnologia dos veículos elétricos, mas também a maneira como as equipes e pilotos competem em um formato de evento desafiador em um único dia no coração dos principais centros das cidades em todo o mundo”, comentou.

Na Geox Dragon, Felipe Nasr terá o argentino José Maria López como companheiro. “Há muitas pessoas talentosas e incrivelmente trabalhadoras dentro da organização. Eu também estou ansioso para trabalhar ao lado de Pechito. Ele tem muita experiência e conquistas significativas em sua carreira até agora. Também estou muito animado em trabalhar ao lado de alguém como Jay Penske (proprietário e chefe de equipe), que quer ter sucesso em todos os aspectos do esporte e que traz a energia certa para a equipe”, completou.

Felipe Nasr será o quarto piloto do Brasil na disputa da atual temporada da Fórmula E. Os outros, também com passagem pela Fórmula 1, são Lucas Di Grassi (campeão em 2016/2017), Felipe Massa (outro estreante na categoria) e Nelsinho Piquet (campeão em 2014/2015).

Após três etapas disputadas – Arábia Saudita, Marrocos e Chile -, a Fórmula E tem o britânico Sam Bird na liderança com 43 pontos, seguido pelo belga Jérôme d’Ambrosio, com 41, e o português António Félix da Costa, com 28. O melhor brasileiro é Lucas Di Grassi, que está em 13.º lugar com nove pontos.