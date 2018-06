Federer vence fácil na estreia em Halle e pegará ‘freguês’ francês na 2ª rodada

Roger Federer iniciou com tranquilidade a sua busca pelo decacampeonato do Torneio de Halle, ATP 500 alemão que serve de preparação para Wimbledon, Grand Slam marcado para começar no dia 2 de julho, em Londres. Líder do ranking mundial e atual campeão, o tenista suíço precisou de apenas 1h11min para vencer o esloveno Aljaz Bedene por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, nesta terça-feira.

Campeão em Halle nos anos de 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2013, 2014, 2015 e 2017, Federer chegou para este duelo com o 72º colocado da ATP embalado pela conquista do Torneio de Stuttgart, também em solo alemão, no último final de semana, e não teve dificuldades para justificar o seu favoritismo.

O jogador da Basileia confirmou todos os seus saques sem oferecer nenhuma chance de quebra de serviço e ainda converteu dois de sete break points para encaminhar o seu triunfo de forma rápida. Também neste ano, na abertura de sua campanha rumo ao título do Aberto da Austrália, o suíço já havia derrotado o esloveno em sets diretos, no único confronto anterior entre os dois.

Com a vitória sobre Bedene, Federer avançou para enfrentar o francês Benoit Paire, um velho “freguês” seu no circuito profissional. O número 1 do mundo venceu as cinco partidas entre os dois, sendo a última delas no ano passado no Torneio da Basileia, e todos os triunfos ocorreram em sets diretos.

Atual 48º colocado da ATP, Paire se credenciou para tentar quebrar este tabu contra o suíço ao derrotar o norte-americano Steve Johnson por 7/5 e 7/6 (7/5), também nesta terça, em sua estreia em Halle.

OUTROS JOGOS – Uma série de outras partidas já foram encerradas nesta terça no torneio alemão. Em uma delas, o alemão Philipp Kohlschreiber, sexto cabeça de chave, sofreu um pouco, mas contou com o abandono do húngaro Marton Fucsovics, por motivo de lesão, quando vencia o terceiro set por 2 a 1. Antes disso, foi derrotado por 6/4 na primeira parcial e ganhou a segunda por 6/3.

Potencial adversário de Federer em confronto de quartas de final em Halle, Kohlschreiber terá como próximo rival o australiano Matthew Ebden, que nesta terça eliminou o tunisiano Malek Jaziri com parciais de 6/0 e 7/6 (7/2).

Já o francês Richard Gasquet, que no último domingo encerrou um jejum de quase dois anos sem títulos ao faturar o Torneio de Hertogenbosch, na Holanda, acabou decepcionando na estreia ao ser arrasado pelo alemão Florian Mayer por duplo 6/2.

Outro francês que decepcionou na primeira rodada foi Lucas Pouille, quinto cabeça de chave, batido pelo grego Stefanos Tsitsipas por 6/2 e 7/6 (7/3). O russo Karen Khachanov, algoz do alemão Mischa Zverev com parciais de 7/6 (7/5) e 6/3, foi outro tenista que abriu campanha com vitória em jogo já encerrado nesta terça.