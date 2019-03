Federer bate mais um ‘freguês’ em Dubai e dá novo passo rumo ao seu 100º título

Com mais uma vitória sobre outro velho “freguês” seu no circuito profissional, Roger Federer avançou às quartas de final do Torneio de Dubai, nesta quarta-feira, nos Emirados Árabes. O suíço sofreu um pouco, mas conquistou o seu sétimo triunfo em sete jogos contra Fernando Verdasco ao bater o espanhol por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 3/6 e 6/3, em 1h34min de confronto.

Com isso, o atual sétimo colocado do ranking mundial também deu um novo passo em busca de um histórico 100º título de simples em sua gloriosa carreira. Com 99 taças, ele terá pela frente na próxima fase deste ATP 500 realizado em quadras duras o húngaro Marton Fucsovics, que em outra partida do dia derrotou o alemão Jan-Lennard Struff por 2 sets a 0, com 6/4 e 6/2.

Hoje com 37 anos, Federer enfrentou Verdasco, de 35 e atual 32º colocado da ATP, pela primeira vez em 2005. E não jogava contra o rival desde 2015, quando eles também se enfrentaram em Dubai pelas oitavas de final e o tenista da Basileia liquidou o duelo em sets diretos.

Curiosamente, na última segunda-feira, o suíço também enfrentou um velho “freguês” de 35 anos em sua estreia no evento árabe. Trata-se do alemão Philipp Kohlschreiber, superado da mesma forma por 2 sets a 1 e que acumulou a sua 14ª derrota em 14 confrontos diante do recordista de títulos de Grand Slam. E o primeiro duelo entre os dois também ocorreu em 2005.

Neste nove embate de veteranos do circuito profissional em Dubai, Federer chegou a ter o seu saque quebrado por Verdasco por uma vez e viu o seu rival empatar o jogo em 1 set a 1, mas garantiu a sua vitória ao converter dois de quatro break points, sendo um na parcial inicial e outro na terceira. Com 10 aces, ele também ganhou 78% dos pontos que disputou quando encaixou o seu primeiro serviço.

NISHIKORI DECEPCIONA – Principal cabeça de chave em Dubai e atual sexto tenista do ranking mundial, o japonês Kei Nishikori decepcionou ao ser eliminado na segunda rodada da competição pelo polonês Hubert Hurkacz, 77º colocado da ATP, que venceu por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 5/7 e 6/2.

Ao protagonizar a principal zebra do torneio até agora, o jogador da Polônia avançou às quartas de final e se credenciou para enfrentar o grego Stefanos Tsitsipas, 11º do ranking, que arrasou o bielo-russo Egor Gerasimov por 6/3 e 6/1.

Outro duelo das quartas de final definido neste dia será o do ex-Top 10 francês Gael Monfils e o lituano Ricardas Beankis. O primeiro deles se classificou ao bater o cipriota Marcos Baghdatis por 6/3 e 6/2, enquanto o segundo eliminou o norte-americano Denis Kudla por 6/4 e 6/1.

Em outra partida disputada nesta quarta-feira em Dubai, o georgiano Nikoloz Basilashvili também foi às quartas de final ao passar pelo espanhol Roberto Bautista, de virada, com parciais de 6/7 (2/7), 6/4 e 6/3. O seu próximo rival será o ganhador do jogo entre o croata Borna Coric e o checo Tomas Berdych, previsto para ser encerrado ainda nesta quarta.