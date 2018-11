Federer bate Fognini e avança às quartas de final do Masters de Paris

Em um curioso duelo entre dois tenistas que só precisaram abrir suas respectivas campanhas na terceira rodada da competição, o suíço Roger Federer venceu o italiano Fabio Fognini por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, nesta quinta-feira, e garantiu vaga nas quartas de final do Masters 1000 de Paris.

Atual terceiro colocado do ranking mundial, Federer só teve maiores dificuldades no primeiro set do duelo contra o 14º tenista da ATP e acabou liquidando a partida em apenas 73 minutos. Embora tenha tido o seu saque quebrado por uma vez, o recordista de títulos de Grand Slam converteu quatro de sete break points para triunfar sem grandes sustos.

Federer também fez valer com eficiência o seu saque, pois contabilizou oito aces e ganhou 81% dos pontos que disputou com o primeiro serviço. Com a vitória, o suíço se credenciou para encarar nas quartas de final o vencedor do confronto entre o sul-africano Kevin Anderson e o japonês Kei Nishikori, programado para ser encerrado ainda nesta quinta-feira na capital francesa.

Essa foi a quarta vitória do tenista da Basileia em quatro jogos contra o Fognini no circuito profissional, sendo que o último deles havia sido em 2014, em confronto entre Suíça e Itália pela Copa Davis, em solo suíço. Antes disso, também superou o italiano de 31 anos no Masters Series do Canadá de 2007 e na edição de 2012 de Wimbledon.

Por serem cabeças de chave, Federer e Fognini abririam suas campanhas apenas na segunda rodada em Paris, mas bateram respectivamente o húngaro Marton Fucsovics e o canadense Milos Raonic, ambos por W.O., porque estes dois últimos tenistas desistiram de atuar por causa de lesões depois de terem estreado com vitórias na primeira rodada.

CORIC TAMBÉM AVANÇA – Outro jogador que se garantiu há pouco nas quartas de final na capital francesa foi o croata Borna Coric, atual 13º colocado da ATP, que eliminou o austríaco Dominic Thiem, oitavo tenista do mundo, com uma vitória por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 6/7 (3/7), 6/2 e 7/5. O próximo rival de Coric será o norte-americano Jack Sock, que horas mais cedo arrasou o tunisiano Malek Jaziri por 6/0 e 6/4.