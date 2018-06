Favoritos, Thiem e Nishikori são eliminados no Torneio de Halle

O Torneio de Halle perdeu nesta quarta-feira dois dos seus principais cabeças de chave: Dominic Thiem e Kei Nishikori. Terceiro pré-classificado do ATP 500 alemão e atual vice-campeão de Roland Garros, o tenista austríaco foi batido pelo japonês Yuichi Sugita pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/5. Já o jogador do Japão, sétimo na lista de favoritos, acabou sendo arrasado pelo russo Karen Khachanov por duplo 6/2.

Os dois duelos foram válidos pela segunda rodada da competição realizada em quadras de grama e preparatória para Wimbledon, Grand Slam que começa no dia 2 de julho, em Londres. Com os triunfos, Sugita e Khachanov avançaram às quartas de final e terão pela frente como próximos adversários o norte-americano Denis Kudla e o espanhol Roberto Bautista Agut, respectivamente.

Quarto cabeça de chave, Agut assegurou classificação às quartas ao derrotar o holandês Robin Haase por 2 sets a 0, com 6/4 e 7/5, enquanto Kudla eliminou o grego Stefanos Tsitsipas com parciais de 6/3 e 6/4 em outras duas partidas do dia em Halle.

Já em jogo válido ainda pela primeira rodada, que havia sido paralisado logo após o primeiro game por causa da chuva na última terça-feira, o georgiano Nikoloz Basilashvili bateu o alemão Rudolf Mollekever por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/5), para avançar às oitavas de final.

Assim, Basilashvili se credenciou para encarar nas oitavas de final o croata Borna Coric, que na terça-feira foi responsável pela eliminação do alemão Alexander Zverev, segundo cabeça de chave, na estreia do atual terceiro colocado da ATP.

Nove vezes campeão em Halle e novamente na liderança do ranking mundial, o suíço Roger Federer voltará a jogar pela competição nesta quinta-feira, quando enfrenta o francês Benoit Paire em busca de uma vaga nas quartas de final. Na última terça-feira, ele estreou derrotando o esloveno Aljaz Bedene por 6/3 e 6/4.