Favoritas vencem e avançam às quartas de final do Torneio de São Petersburgo

Duas das maiores favoritas ao título do Torneio de São Petersburgo, disputado em quadras rápidas na Rússia, venceram seus jogos nesta quinta-feira e avançaram às quartas de final. Sem grandes dificuldades, a holandesa Kiki Bertens, cabeça de chave número 2, e a bielo-russa Aryna Sabalenka, quarta pré-classificada, ganharam em sets diretos.

No último jogo da programação desta quinta-feira, Bertens aplicou um tranquilo 6/4 e 6/2, em apenas 1 hora e 1 minuto, na belga Ysaline Bonaventure. A próxima adversária da tenista holandesa será a russa Anastasia Pavlyuchenkova, que fez valer o seu melhor momento neste início de ano em relação à letã Jelena Ostapenko e ganhou por 2 sets a 0, com um duplo 6/4.

Já Sabalenka precisou ficar em quadra um pouco mais para bater a belga Alison Van Uytvanck por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4 – o jogo durou 1 hora e 10 minutos. Nas quartas de final, a número 10 do mundo jogará contra a russa Ekaterina Alexandrova, 78.ª do ranking da WTA, que eliminou a checa Tereza Martincova por 7/5 e 6/2.

Os outros dois confrontos das quartas de final foram definidos na última quarta-feira. Cabeça 1, a checa Petra Kvitova enfrentará a croata Donna Vekic. E a russa Daria Kasatkina fará sua estreia – foi “bye” na primeira rodada e contou com a desistência de Maria Sharapova antes de jogar pelas oitavas – contra a compatriota Vera Zvonareva.

NA TAILÂNDIA – O Torneio de Hua Hin definiu nesta quinta-feira os duelos das quartas de final. A eslovena Tamara Zidansek sofreu para vencer a norte-americana Jennifer Brady por 2 sets a 1 – com parciais de 6/3, 0/6 e 7/6 (11/9), após 2 horas e 20 minutos – e agora jogará contra a suíça Viktorija Golubic, que derrotou a chinesa Ying-Ying Duan por 7/6 (7/4) e 7/5.

Em um confronto contra tenistas chinesas, Yafan Wang vencia Shuai Zhang por 4/1 no primeiro set, quando a cabeça de chave 5 abandonou a disputa por estar doente. Nas quartas de final, Wang enfrenta a polonesa Magda Linette, que bateu de virada a romena Monica Niculescu por 2 sets a 1 – com parciais de 4/6, 6/3 e 6/2.