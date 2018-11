Fábio Santi é prata nos Jogos Abertos em São Carlos

O nadador Fábio Arikawa Santi conquistou medalha de prata na disputa dos 200 metros costas dos Jogos Abertos do Interior, nesta quinta-feira, em São Carlos, pela equipe de Americana. Também pela delegação da cidade, Thiago Terdivo ficou em terceiro lugar no BMX. Já a equipe barbarense teve entre seus destaques o avanço às quartas de finais do vôlei de praia feminino e masculino.

Foto: Satiro Sodré / CBDA

No basquete feminino, Americana venceu Lençóis Paulista por 54 x 36. No tênis de mesa masculino, derrotou Barretos por 3 a 0. No tênis de campo feminino, bateu Rio Claro por 2 a 1, e na dama venceu Sarutaiá por 3 a 0.

Já a delegação de Santa Bárbara d’Oeste venceu Jaú por 3 a 1 no tênis de mesa feminino e enfrenta São Carlos valendo vaga para a próxima fase. No vôlei de praia feminino, venceu Caraguatatuba por 2 a 0 (parciais de 21 /19 e 18/14). Com o resultado, vai enfrentar Araçatuba nas quartas. O vôlei de praia masculino também conquistou uma vitória por 2 a 0, contra Ibaté (18/11 e 18/14). Com o resultado, se classificou para as quartas em primeiro no grupo e vai jogar contra São Carlos.

Na malha, os esportistas de Santa Bárbara perderam para São Carlos por 142 a 92. Eles jogam nesta sexta-feira, às 14h, contra São Bernardo, já eliminada. No basquete feminino, as barbarenses estão eliminadas. Elas perderam para Catanduva, placar de 70 a 39.

PROGRAMAÇÃO

Nesta sexta-feira, Americana enfrenta Poá, no tênis de mesa masculino, no Salesiano São Carlos (Rua Padre Teixeira, 3.649), às 10h30; e Votuporanga, no futsal feminino sub-20, às 11h, no Ginásio do Zuzão (Avenida Araraquara, s/n).

Já a delegação barbarense vai enfrentar São Bernardo do Campo na malha, às 14h, na Cancha Municipal Palestra (Alameda das Azaleias, 224); São Carlos, no tênis de mesa feminino, às 9h, no Salesiano; e Ribeirão Corrente, no tênis de mesa masculino sub-20, às 10h30, também no Salesiano.