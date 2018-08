Ex-Top 10, espanhola sobe no ranking da WTA em busca da melhor fase; Halep lidera

Em uma semana com poucas emoções devido à preparação para o US Open, o quarto e último Grand Slam da temporada em Nova York, uma velha frequentadora das primeiras colocações do ranking tenta voltar à boa fase. Nesta segunda-feira, a WTA fez a atualização de sua lista de tenistas e um dos destaques foi a ascensão da espanhola Carla Suárez Navarro, ex-Top 10.

No único torneio realizado na última semana, que serviu de preparação para o US Open, a tenista da Espanha ficou com o vice em New Haven. Foi o suficiente para ganhar seis posições e assumir a 24.ª colocação, se aproximando do Top 20. Ultrapassou até a norte-americana Serena Williams, ex-número 1 do mundo, que atualmente é a 26.ª colocada.

Quem fez melhor e entrou no Top 20 pela primeira vez na carreira, exatamente em 20.º lugar, é a bielorrussa Aryna Sabalenka. A tenista de 20 anos foi a campeã em New Haven e ganhou cinco posições na atualização do ranking da WTA.

Na ponta, a romena Simona Halep segue soberana com quase 2.100 pontos de vantagem para a dinamarquesa Caroline Wozniacki. A norte-americana Sloane Stephens, que defende o título do US Open conquistado no ano passado, e a alemã Angelique Kerber vêm na sequência.

Entre as brasileiras, as três melhores tenistas do País ganharam posições. Após jogar o qualifying do US Open – parou na segunda rodada -, Beatriz Haddad Maia subiu da 132.ª para a 130.ª colocação. Nathaly Kurata e Carolina Alves ascenderam quatro lugares cada e estão em 436.º e 453.º, respectivamente.

Confira o ranking da WTA:

1.ª – Simona Halep (ROM) – 8.061 pontos

2.ª – Caroline Wozniacki (DIN) – 5.975

3.ª – Sloane Stephens (EUA) – 5.482

4.ª – Angelique Kerber (ALE) – 5.305

5.ª – Petra Kvitova (RCH) – 4.885

6.ª – Caroline Garcia (FRA) – 4.725

7.ª – Elina Svitolina (UCR) – 4.555

8.ª – Karolina Pliskova (RCH) – 4.105

9.ª – Julia Goerges (ALE) – 3.900

10.ª – Jelena Ostapenko (LET) – 3.787

11.ª – Daria Kasatkina (RUS) – 3.525

12.ª – Garbine Muguruza (ESP) – 3.500

13.ª – Kiki Bertens (HOL) – 3.260

14.ª – Madison Keys (EUA) – 3.212

15.ª – Elise Mertens (BEL) – 2.940

16.ª – Venus Williams (EUA) – 2.841

17.ª – Ashleigh Barty (AUS) – 2.740

18.ª – Anastasija Sevastova (LET) – 2.250

19.ª – Naomi Osaka (JAP) – 2.245

20.ª – Aryna Sabalenka (BIE) – 2.140

130.ª – Beatriz Haddad Maia (BRA) – 474

436.ª – Nathaly Kurata (BRA) – 84

453.ª – Carolina Alves (BRA) – 79