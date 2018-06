Ex-diretor do Dínamo Zagreb é condenado a seis anos e meio de prisão

O ex-diretor do Dínamo Zagreb Zdravko Mamic foi condenado nesta quarta-feira a seis anos e meio de prisão por peculato e evasão fiscal. O dirigente não foi à corte na cidade de Osijek, na Croácia, onde foi decretada a sentença.

Mamic viajou no dia anterior para a Bósnia e afirmou que sua condenação é vergonhosa. Ele foi acusado junto com outros três dirigentes de desviar 15 milhões de euros (cerca de R$ 67 milhões) em acordos fictícios ao aproveitar a transferência de jogadores do Dínamo para clubes estrangeiros. Entre as negociações estão a do meia Luka Modric para o Tottenham (hoje o jogador atua pelo Real Madrid) e do zagueiro Dejan Lovren para o Liverpool.

O ex-diretor também foi considerado culpado pelo crime de evasão fiscal após sonegar no total 1,6 milhão de euros (R$ 7 milhões). Também nesta quarta-feira seu irmão Zoran foi condenado a quatro anos e 11 meses de prisão.

O processo de Mamic criou problemas para Modric. A promotoria da Croácia formalizou em março acusação ao jogador por falso testemunho. Ele é acusado de ter cometido perjúrio sobre um acordo financeiro entre ele e o ex-diretor.

De acordo com os promotores da cidade de Osijek, Modric mentiu em seu depoimento de junho do ano passado sobre sua transferência do Dínamo para o Tottenham, em 2008. Posteriormente, em 2012, ele seria contratado pelo Real Madrid, onde segue como um dos destaques da equipe.