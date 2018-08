Estado crava data dos Jogos Escolares sem garantia sobre alojamentos

A Selj (Secretaria Estadual de Esporte, Lazer e Juventude) cravou nesta quarta-feira que Americana vai receber a final estadual dos Jeesp (Jogos Escolares do Estado de São Paulo) entre 10 e 20 de setembro. No entanto, a Pasta ainda não definiu os alojamentos dos participantes e também não conta com o aval da prefeitura para a realização do evento.

A competição aconteceria na cidade entre 23 de agosto e 2 de setembro mas, no último dia 22, véspera do início da competição, a Selj adiou os Jogos por conta de fraudes e falhas na licitação do trasporte dos participantes. Foto: Arquivo / O Liberal

Neste período, os atletas ficariam alojados em escolas estaduais. Para que os locais ficassem disponíveis, os alunos dessas instituições entraram de férias na quinta-feira passada, dia 23, e voltam às aulas na próxima semana.

Nesta quarta, a Selj comunicou que, entre 10 e 20 de setembro, os atletas também ficarão alojados em escolas estaduais. Porém, a pasta não informou se haverá a necessidade de um novo recesso.

Também nesta quarta, porém, a Secretaria Estadual de Educação apontou que ainda não pode confirmar se as escolas estaduais vão servir como alojamento. Segundo a Pasta, a Diretoria de Ensino da Região de Americana não recebeu um comunicado oficial sobre o assunto.

A Secretaria Estadual de Educação comunicou que vai planejar a situação a partir desta quinta-feira, em conjunto com a Selj e a Secretaria Municipal de Esportes.

De acordo com o Estado, haverá ajustes para que os participantes dos Jogos não percam aulas. “As Secretarias de Educação tanto municipal como Estadual farão as adequações necessárias para que os alunos não tenham prejuízos enquanto ao calendário”, apontou, em nota. A Secretaria Municipal de Educação, porém, comunicou que “desconhece qualquer tratativa nesse sentido”.

O secretário municipal de Esportes, Osvaldo Klein Neto, o Foca, reforçou que o Município ainda não aceitou receber a competição nesta nova data. “Enquanto a gente não tiver a segurança 100% de que o evento aconteça redondo, não vamos dar o ‘ok’ para o Estado”, disse.

MAIS INDEFINIÇÃO

A concordância do município depende também das empresas que a prefeitura contratou para trabalharem nos Jeesp entre 23 de agosto e 2 de setembro. Conforme o LIBERAL noticiou nesta quarta, por meio de notificação, a Secretaria Municipal de Esportes questionou três empresas sobre se elas poderiam atuar no evento entre 10 e 20 de setembro. Segundo Foca, uma delas já respondeu que tem essa disponibilidade.

Outra indefinição diz respeito ao processo licitatório para contratação da empresa que transportará os participantes para Americana. “A licitação de transporte encontra-se em fase final de recursos, que se encerra dia 31 de agosto”, comunicou a Selj.

Apesar dessas indefinições, a Pasta destacou que “tem toda a situação sob controle e fará os jogos com maestria e técnica como de costume”. Caso a realização se confirme, Americana sediará a final estadual da categoria Mirim, que deverá contar com cerca de 5 mil alunos com idade entre 12 e 14 anos.