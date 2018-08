Estado alega fraude e remarca Jogos Escolares sem aval da prefeitura

A Selj (Secretaria Estadual de Esporte, Lazer e Juventude) alegou nesta quinta-feira que adiou a final estadual dos Jeesp (Jogos Escolares do Estado de São Paulo) devido a fraudes e falhas no processo licitatório para contratação do transporte dos atletas. A competição aconteceria em Americana. A pasta já marcou uma nova data para o evento, entre 10 e 21 de setembro, mas a prefeitura aponta que ainda não houve uma definição.

“A mudança ocorre em virtude de termos identificado falhas e fraudes no processo licitatório”, comunicou a Selj, por meio de nota distribuída à imprensa na Câmara de Americana.

A secretaria informou que, “prontamente”, exonerou um servidor que estaria envolvido nas supostas irregularidades. “Quando tudo for sanado e esclarecido, a licitação deverá ser homologada no final de agosto”, diz a nota.

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O edital para a contratação do transporte foi publicado pela pasta no último dia 10. A sessão pública do pregão estava agendada para a última quarta. Segundo o diretor da Delegacia Regional de Esportes de Campinas, Alexandre Marcus, a empresa contratada buscaria as delegações em suas respectivas cidades e as levaria para Americana.

Ele afirmou que, quando o secretário estadual Cacá Camargo assumiu o cargo, em maio, havia uma licitação no valor de R$ 17 milhões para a contratação do transporte. Cacá teria considerado que o valor estava acima do normal. “Foi quando ele teve que refazer todo o processo”, disse.

NOVA DATA

A final estadual dos Jeesp começaria nesta quinta-feira e terminaria no dia 2 de setembro. Americana receberia a disputa da categoria Mirim, de 12 a 14 anos, enquanto Sertãozinho sediaria a competição da classe Infantil, de 15 a 17 anos.

Em Americana, os atletas ficariam alojados em escolas estaduais. Para que isso fosse possível, a Diretoria de Ensino da Região de Americana deu um recesso para os alunos das instituições que ela administra. A folga começou nesta quinta e vai até o próximo dia 2.

Com o adiamento, ainda não se sabe quais lugares vão servir como alojamento. Marcus comentou que negociará essa questão com os secretários de Esportes de Americana e Sertãozinho. No caso de Americana, ele cogita pedir ajuda à Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste. “Esperamos contar com o bom senso dos secretários para que a gente consiga resolver essa situação”, declarou.

O secretário de Esportes de Americana, Osvaldo Klein Neto, o Foca, destacou que, caso haja uma solução por parte do Estado, o município aceitará novamente receber o evento. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

GASTO

Para a realização do evento, a Prefeitura de Americana recebeu um repasse estadual no valor de R$ 850 mil. O Executivo utilizou R$ 650 mil para a contratação de uma empresa que forneceria alimentação para os atletas.

Uma carreta da empresa chegou a levar alimentos para dois alojamentos. No entanto, quando soube da possibilidade de adiamento, a contratada interrompeu a entrega e pegou de volta os alimentos que já tinha descarregado.

Nesta sexta-feira, em reunião com o responsável pela empresa, Foca pretende verificar se haverá perda de alimento e decidir qual será a destinação dos produtos.

O Centro Cívico já está tomado por itens seriam utilizados no evento, como materiais esportivos, papel higiênico, caixas com garrafas d’água e banners.

Questionada pela reportagem sobre o caso, a Selj comunicou que esclareceria toda a situação até o fim desta quinta, inclusive as circunstâncias das fraudes. No entanto, isso não ocorreu. O LIBERAL também solicitou à assessoria de imprensa uma entrevista com o secretário estadual, mas o pedido não foi atendido sob a alegação de que ele estava ocupado.

A Secretaria Estadual de Educação informou que, por enquanto, não haverá mudanças no calendário letivo das escolas estaduais administradas pela Diretoria de Ensino de Americana e Região.