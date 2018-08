Empresa estima gasto de R$ 300 mil e teme prejuízo com Jogos Escolares

O dono da empresa responsável pela alimentação dos participantes dos Jeesp (Jogos Escolares do Estado de São Paulo), Marcelo Alexandre Arruda Barbosa, estima já ter gastado cerca de R$ 300 mil por causa do evento e aguarda ressarcimento. Ele disse que teme ficar com o prejuízo. Os Jogos deveriam ter começado nesta quinta-feira, em Americana, e terminariam em 2 de setembro, mas foram adiados pelo governo estadual por problemas na licitação do transporte dos participantes.

Nesta sexta-feira, ao LIBERAL, Barbosa afirmou que não recebeu nenhum comunicado oficial do Estado sobre o adiamento. Ele destacou que, portanto, ainda não sabe qual destino dará para os alimentos já comprados por sua empresa, a Santa Inês Buffet e Eventos, de Sertãozinho. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Segundo o empresário, os produtos estão parados em quatro carretas. A empresa chegou a descarregar alimentos em cinco escolas que serviriam como alojamento em Americana, mas interrompeu os trabalhos quando soube do adiamento. “Chegou uma notícia via WhatsApp, nada oficial, para parar porque os Jogos não iam acontecer”, relatou.

Na sequência, a empresa recolheu os alimentos que já tinha descarregado. “A parte de hortifrúti está tudo no caminhão parado, porque não sei qual destino eu tomo. Provavelmente, é uma coisa que, infelizmente, vai estragar. Tive gasto com locomoção, com funcionário aí, uma série de coisas”, declarou. O empresário contou que tinha 30 funcionários em Americana.

Nesta sexta, ele protocolou na prefeitura um documento no qual aponta suas despesas. “O que eu quero hoje é o ressarcimento dos gastos que eu tive e fazer o evento para vocês aí”, ressaltou.

Entretanto, caso não haja o evento, a empresa terá direito a uma multa equivalente a 75% do valor total da contratação, que é de R$ 650 mil, de acordo com Barbosa.

Também nesta sexta, o empresário se reuniu com o subsecretário municipal de Esportes, Abimael Valadares, em busca de uma solução. No entanto, ambas as partes enxergam que ainda não podem tomar nenhuma medida, porque aguardam uma definição da Selj (Secretaria Estadual de Esporte, Lazer e Juventude).

A pasta já marcou uma nova data para os Jeesp, entre 10 e 21 de setembro, mas ainda não definiu os alojamentos e não finalizou a licitação do transporte das crianças para Americana.

“Como meu jurídico me orientou, não posso tomar nenhuma atitude, porque o evento ainda está oficialmente do dia 23 ao dia 2 de setembro. De repente, eles me chamam para começar o evento amanhã, e aí?”, comentou.

A contratação da Santa Inês Buffet e Eventos foi feita pela prefeitura, que havia recebido uma verba estadual de R$ 850 mil para a realização do evento. Cerca de 5 mil crianças participariam da competição em Americana. A cidade seria sede da final estadual da categoria Mirim, que reúne atletas de 12 a 14 anos.

A reportagem pede um posicionamento à Selj desde a última quinta-feira, por meio de sua assessoria de imprensa, mas ainda não houve resposta.