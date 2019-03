Em revanche, Federer bate Tsitsipas na final em Dubai e chega ao 100º título

Roger Federer voltou a fazer história neste sábado. O suíço alcançou o seu 100º título da carreira ao levantar o troféu do Torneio de Dubai pela oitava vez. Na final da competição disputada nos Emirados Árabes Unidos, o tenista de 37 anos superou o grego Stefanos Tsitsipas pelo placar de 2 sets a 0, com duplo 6/4, em apenas 1h09min de duelo.

A vitória ampliou a lista de marcas expressivas e recordes no currículo do suíço. Federer se tornou apenas segundo homem da história a alcançar os 100 títulos em simples. Acima dele está somente o norte-americano Jimmy Connors, dono de 109 troféus – se aposentou em 1996. Ainda no masculino, mas nas duplas, os irmãos Bob e Mike Bryan também já superaram a barreira dos 100 troféus, com 117 e 122, respectivamente.

No geral, Federer se tornou o quinto tenista a alcançar tal marca. Antes dele, três mulheres fizeram história com currículos ainda mais recheados: a checa Martina Navratilova atingiu o surpreendente número de 167 troféus, a norte-americana somou 154 e a alemã Steffi Graf obteve 107 títulos.

Na contabilidade de Federer, que começou em 2001, há apenas os títulos de nível ATP e também os Grand Slams. Não estão nesta lista os três troféus da Copa Hopman (reconhecida pela Federação Internacional de Tênis), a taça da Copa Davis e a medalha de ouro conquistada nas duplas nos Jogos Olímpicos de Pequim-2008.

O triunfo deste sábado teve sabor de vingança para Federer. Ao faturar o seu primeiro título do ano sobre Tsitsipas, o ex-número 1 do mundo devolveu a inesperada derrota para o grego nas oitavas de final do Aberto da Austrália, em janeiro.

Longe de repetir as oscilações daquela partida, o suíço dominou o atual 11º do ranking com facilidade. Com aproveitamento de até 83% dos pontos quando jogou com o seu primeiro serviço, o favorito não perdeu o saque ao longo da partida e só precisou salvar dois break points. Ao mesmo tempo, faturou duas quebras, uma em cada set.

“Estou feliz por ainda estar jogando”, disse o tenista de 37 anos, com o troféus nas mãos. “Foi um caminho muito longo até aqui, muitas dificuldades, muitos sacrifícios. Eu não teria feito nada diferente”, comentou.

O título em Dubai fará Federer deixar o sétimo lugar do ranking e ocupar o quarto posto na lista da ATP a ser atualizada na segunda-feira. Tsitsipas, de apenas 20 anos, entrará no Top 10 pela primeira vez na carreira, ao figurar justamente na 10ª colocação.

A celebração do 100º troféu contou com apresentações artísticas e até um coral de crianças e adolescentes em quadra, logo após o ponto final do jogo. Nos discursos da cerimônia, os organizadores afirmaram que o suíço tem contrato para jogar em Dubai em 2020, o que indica que Federer deve jogar ao menos mais uma temporada, o que lhe dará tempo para tentar alcançar o recorde de títulos de Connors.

Confira abaixo a lista dos 100 títulos de Federer:

2019

Torneio de Dubai (quadra dura)

2018

Torneio da Basileia (quadra dura)

Torneio de Stuttgart (grama)

Torneio de Roterdã (quadra dura)

Aberto da Austrália (quadra dura)

2017

Torneio da Basileia (quadra dura)

Masters 1000 de Xangai (quadra dura)

Wimbledon (grama)

Torneio de Halle (grama)

ATP World Tour Masters 1000 Miami (quadra dura)

ATP World Tour Masters 1000 Indian Wells (quadra dura)

Aberto da Austrália (quadra dura)

2015

Torneio da Basileia (quadra dura)

Masters 1000 de Cincinnati (quadra dura)

Torneio de Halle (grama)

Torneio de Istambul (saibro)

Torneio de Dubai (quadra dura)

Brisbane (quadra dura)

2014

Torneio de Basileia (quadra dura)

Masters 1000 de Xangai (quadra dura)

Masters 1000 de Cincinnati (quadra dura)

Torneio de Halle (grama)

Dubai (quadra dura)

2013

Torneio de Halle (grama)

2012

Masters 1000 de Cincinnati (quadra dura)

Wimbledon (grama)

Masters 1000 de Madri (saibro)

Masters 1000 de Indian Wells (quadra dura)

Torneio de Dubai (quadra dura)

Torneio de Roterdã (quadra dura)

2011

ATP Finals (quadra dura)

Masters 1000 de Paris (quadra dura)

Torneio da Basileia (quadra dura)

Torneio de Doha (Outdoor/Hard)

2010

ATP Finals (quadra dura)

Torneio da Basileia (quadra dura)

Torneio de Estocolmo (quadra dura)

Masters 1000 de Cincinnati (quadra dura)

Aberto da Austrália (quadra dura)

2009

Masters 1000 de Cincinnati (quadra dura)

Wimbledon (grama)

Roland Garros (saibro)

Masters 1000 de Madri (saibro)

2008

Torneio da Basileia (quadra dura)

US Open (quadra dura)

Torneio de Halle (grama)

Torneio de Estoril (saibro)

2007

Masters Cup (quadra dura)

Torneio da Basileia (quadra dura)

US Open (quadra dura)

Masters Series de Cincinnati (quadra dura)

Wimbledon (grama)

Masters Series de Hamburgo (saibro)

Torneio de Dubai (quadra dura)

Aberto da Austrália (quadra dura)

2006

Masters Cup (quadra dura)

Torneio da Basileia (quadra dura)

Masters Series de Madri (quadra dura)

Torneio de Tóquio (quadra dura)

US Open (quadra dura)

Masters Series do Canadá (quadra dura)

Wimbledon (grama)

Torneio de Halle (grama)

Masters Series de Miami (quadra dura)

Masters Series de Indian Wells (quadra dura)

Aberto da Austrália (quadra dura)

Torneio de Doha (quadra dura)

2005

Torneio de Bangcoc (quadra dura)

US Open (quadra dura)

Masters Series de Cincinnati (quadra dura)

Wimbledon (grama)

Torneio de Halle (grama)

Masters Series de Hamburgo (saibro)

Masters Series de Miami (quadra dura)

Masters Series de Indian Wells (quadra dura)

Torneio de Dubai (quadra dura)

Torneio de Roterdã (quadra dura)

Torneio de Doha (quadra dura)

2004

Masters Cup (quadra dura)

Torneio de Bangcoc (quadra dura)

US Open (quadra dura)

Masters Series do Canadá (quadra dura)

Torneio de Gstaad (saibro)

Wimbledon (grama)

Torneio de Halle (grama)

Masters Series de Hamburgo (saibro)

Masters Series de Indian Wells (quadra dura)

Torneio de Dubai (quadra dura)

Aberto da Austrália (quadra dura)

2003

Masters Cup (quadra dura)

Torneio de Viena (quadra dura)

Wimbledon (grama)

Torneio de Halle (grama)

Torneio de Munique (saibro)

Torneio de Dubai (quadra dura)

Torneio de Marselha (quadra dura)

2002

Torneio de Viena (quadra dura)

Masters Series de Hamburgo (saibro)

Torneio de Sydney (quadra dura)

2001

Torneio de Milão (quadra dura)