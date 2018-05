Em Americana, ‘Treinão Solidário’ arrecada 300 litros de leite

O Treinão Solidário 3.6 do Sandécco, que ocorreu no último domingo (20), arrecadou 300 litros de leite para o Instituto Jr. Dias. O evento consistiu atividade de corrida e caminhada, que começou e terminou na Avenida Padre Oswaldo Vieira de Andrade, no Jardim Terramérica I.

Segundo a organização, 350 pessoas participaram do treino, entre atletas iniciantes, intermediários, experientes e recém-recuperados de lesão. Parte deles representava assessorias esportivas da cidade. Cada um doou um litro de leite. Foto: Divulgação

O evento foi em comemoração ao aniversário de 36 anos do repórter fotográfico Sanderson Barbarini, o Sandécco, organizador do evento. O treino também contou com a realização de Emerson Michelim e Natália Painelli, professores da S2 Assessoria Esportiva, e da empresária Juliana Biazotti.

“Foi um dia especial. Conseguimos fazer um ‘treinão’ coletivo, reunindo assessorias e atletas iniciantes e experientes, sem competição alguma, mas com o objetivo de ajudar o próximo. Agradeço a todos que tornaram possível a realização desse evento, tanto na organização como nos bastidores. Estamos orgulhosos do resultado”, disse Sanderson.