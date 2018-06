Duplas brasileiras avançam às oitavas de final em etapa checa do vôlei de praia

As duplas brasileiras formadas por Ágatha e Duda e Carol Solberg e Maria Elisa venceram os seus jogos nesta quinta-feira, na fase de grupos da etapa de Ostrava do Circuito Mundial de vôlei de praia, e avançaram às oitavas de final do torneio disputado na República Checa.

As atuais campeãs brasileiras Carol Solberg e Maria Elisa começaram superando as japonesas Futami/Hasegawa por 2 sets a 0, com parciais de 21/12 e 21/13 em pouco menos de 30 minutos. Horas depois, valendo a primeira colocação da chave C, nova vitória sobre as alemãs Behrens/Ittlinger por 21/15 e 21/13. A dupla espera pelas vencedoras da repescagem para saber quem enfrentará nas oitavas de final.

“Foram jogos em que imprimimos nosso ritmo e conseguimos neutralizar os adversários. Sacamos bem e erramos pouco, isso foi o diferencial. Agora é descansar e nos prepararmos para qualquer time, pois todos são bons”, disse Maria Elisa.

Já a parceria Ágatha/Duda também tem rendido vitórias. Elas venceram na estreia as compatriotas Tainá e Victoria por 2 sets a 0, com parciais de 21/7 e 21/18. Na segunda rodada, garantiram a ponta do grupo ao vencerem as holandesas Keizer/Meppelink por 21/13 e 21/16. As adversárias do estágio seguinte também sairão da repescagem, nesta sexta-feira.

Por outro lado, Josi e Lili, Taiana e Carol Horta e Tainá e Victoria perderam a primeira partida, mas seguem vivas e precisam de uma vitória na chave para seguiram à próxima fase.

Superadas pelas alemães Borger e Kozuch por 2 sets a 0, Josi e Lili encaram as eslovacas Strbova/Dubovcova nesta sexta-feira para seguirem na disputa. Tainá e Victoria, que caíram para as brasileiras Agatha e Duda, jogam contra as chinesas Fan Wang e Xinyi Xia.

Taiana e Carolina Horta foram derrotadas pelas norte-americanas Stockman e Larsen, de virada, por 2 sets a 1 (13/21, 25/23 e 15/8). O duelo para seguirem vivas na competição será contra as ucranianas Davidova e Shchypkova.

Nesta sexta-feira ocorrem os últimos jogos da fase de grupos do torneio, além das partidas da repescagem. As oitavas e quartas de final serão disputadas neste sábado, enquanto que as semifinais, disputas de bronze e ouro acontecem no domingo.