Dupla do Piratas é convocada para Copa Sul-Americana

Os atletas Douglas Parazi e Denes Cardozo, da equipe Piratas Rugby, de Americana, estão convocados para a seleção brasileira principal de rugby league, modalidade derivada do rúgbi. Eles vão representar o País em dois jogos, contra Colômbia e Argentina, pela Copa Sul-Americana.

A primeira partida será diante dos colombianos, nesta sexta-feira (23), às 15 horas. Os “hermanos” entrarão no caminho do Brasil dois dias depois, no mesmo horário. Os confrontos serão no clube de campo do Palmeiras, em São Paulo.

“É uma sensação indescritível, inexplicável. Acho que só quem passa por isso mesmo sabe o que é. É o sonho de qualquer atleta poder disputar um campeonato pelo seu país”, afirmou Parazi, de 27 anos.

Foto: Divulgação

A lista de convocados foi divulgada pela Confederação Brasileira de Rugby League no último sábado. A equipe é treinada pelo samoano Manupo Faalalo.

“Muito bom poder estar em um campeonato internacional, ainda mais sendo um jogador do interior, e poder mostrar a força que temos no esporte em Americana”, disse Cardozo, que tem 29 anos.

No rugby league, cada time coloca em campo 13 jogadores, dois a menos do que no rúgbi convencional. Também há diferenças no formato de jogo e de pontuação.

Por meio de uma postagem no Facebook, o Piratas comemorou as convocações. “Dois excelentes e experientes atletas, que são referência para todos de nossa família. É só o começo de uma belíssima trajetória”, escreveu.

Neste fim de semana, o Piratas ainda terá um representante na seleção brasileira B: Diego Gonçalves. Ele também entrará em ação pela Copa Sul-Americana.

Sob o comando do técnico inglês Danny Pollard, a equipe enfrentará a Argentina B tanto no sábado (24) como no domingo (25). Nos dois dias, o duelo começará às 11 horas.

PREPARAÇÃO. No rúgbi convencional, Claudio Galante Neto, também do Piratas, participará de um período de treinamento da CBRu (Confederação Brasileira de Rugby) no Paraguai, entre os dias 24 e 27.

A atividade servirá como uma seletiva para o Campeonato Sul-Americano, na categoria de até 18 anos. O torneio ocorrerá a partir do dia 28, no mesmo país.