Dupla de Americana é campeã estadual de BMX

Os atletas Caroline Vitória Rossi Amazonas e Tiago Bueno de Oliveira, do ABC (Americana Bicicross Clube), foram campeões do Campeonato Paulista de BMX. Eles sacramentaram o título no domingo passado, na nona e última etapa da temporada. O evento aconteceu em Indaiatuba, na pista Luis Cláudio Katayama.

Foto: Divulgação

Caroline venceu a disputa na classe Girls 15 e 16 anos, enquanto Tiago superou os adversários da Boys 9 anos. Mesmo antes desta rodada, os dois já ocupavam a primeira colocação das respectivas categorias.

O ABC também teve quatro vice-campeões: Gael Doná, na Novatos até 6 anos; Guilherme de Oliveira Campos, na Novatos 9 e 10 anos; Júlia Lorenlay Rocha da Silva, na Girls 11 e 12 anos; e Igor Gabriel do Amaral, na Boys 13 anos.

Na classificação por equipes, o grupo americanense ficou em quarto lugar, com 2.680 pontos. A vencedora foi a Associação Votorantinense de Bicicross, com 2.894 pontos, logo à frente de Paulínia Racing Bicicross, com 2.782, e Bicicross Poços Clube, com 2.735.

ENCERRAMENTO. Na última etapa, quatro pilotos do ABC venceram, entre eles Caroline e Tiago. Os outros dois são Vinicius Muller Rezende, na Novatos 11 e 12 anos, e Samuel Pereira de Oliveira, na Elite Men, principal categoria masculina do torneio.

Ao todo, a equipe esteve representada por 22 ciclistas na rodada de Indaiatuba, dos quais 19 ficaram nas sete primeiras posições e, portanto, subiram ao pódio. O Campeonato Paulista é organizado pela APBMX (Associação Paulista de Bicicross) e conta com 43 categorias ao todo.