Dominic Thiem bate argentino e encara Rafael Nadal nas semifinais em Barcelona

O austríaco Dominic Thiem não deu chances para o azar e confirmou nesta sexta-feira o seu favoritismo contra o argentino Guido Pella para avançar às semifinais do ATP 500 de Barcelona, competição realizada em quadras de saibro na Espanha. O atual número 5 do mundo ganhou com tranquilidade por 2 sets a 0 – com parciais de 7/5 e 6/2 – e agora terá pela frente o espanhol Rafael Nadal, cabeça de chave 1 e dono de 11 títulos no torneio catalão.

O duelo deste sábado entre Nadal e Thiem passa longe de ser novidade no circuito profissional, muito menos no saibro. Os dois se enfrentarão pela 12.ª vez, sendo que será a 11.ª na terra batida. A exceção foi a vitória do espanhol nas quartas de final do US Open, em Nova York, do ano passado.

Nadal está em vantagem por 8 a 3, mas essas três vitórias, todas no saibro, fazem de Thiem um dos poucos tenistas do circuito profissional a derrotar o “Rei do Saibro” tantas vezes no seu piso favorito. Um deste triunfos foi nas quartas de final do Masters 1000 de Madri, na Espanha, no ano passado. Em Barcelona, os dois já fizeram uma decisão, em 2017, com vitória do espanhol.

NA HUNGRIA – O ATP 250 de Budapeste, também em quadras de saibro, conheceu nesta sexta-feira os semifinalistas. Dois sérvios conseguiram a classificação: Laslo Djere e Filip Krajinovic, que derrotaram o croata Borna Coric (6/4 e 7/5) e o georgiano Nikoloz Basilashvili (3/6, 6/2 e 6/3), respectivamente.

Na luta por vaga na final, Djere enfrentará o italiano Matteo Berrettini, que derrotou nas quartas o uruguaio Pablo Cuevas, algoz do croata Marin Cilic (cabeça 1) na rodada anterior, por 2 sets a 1 – com parciais de 6/3, 1/6 e 6/3.

O adversário de Krajinovic será o francês Pierre-Hugues Herbert, que venceu o convidado local Attila Balazs por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.