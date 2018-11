Doente, Kvitova é vetada do 1º dia da final da Fed Cup, mas pode jogar no domingo

O time da República Checa, que vai disputar a final da Fed Cup a partir deste sábado, não vai contar com Petra Kvitova, indisponível porque está doente, na primeira rodada de jogos de simples do confronto contra os Estados Unidos, em Praga. A equipe norte-americana, atual campeã, já não teria de enfrentar Karolina Pliskova, vetada desde o último sábado por causa de lesões no punho e na panturrilha. Portanto são dois desfalques de jogadoras integrantes do Top 10 do ranking da WTA.

“Infelizmente, não posso jogar neste sábado. Mas serei a torcedora número 1 do time”, escreveu Kvitova no Twitter, nesta sexta-feira, em legenda de foto em que ela aparece com uma bandeira da República Checa pintada em cada bochecha. Bicampeã do Grand Slam de Wimbledon, a tenista já venceu a Fed Cup cinco vezes (2011, 2012, 2014, 2015 e 2016).

“Ainda há chance de eu jogar (no domingo). Estou me sentindo um pouco melhor. Vamos decidir isso no sábado”, disse Kvitova após sorteio dos confrontos, realizado nesta sexta-feira. “É incomum, nunca aconteceu antes”, disse o capitão da República Checa, Petr Pala, sobre os desfalques de Kvitova e Pliskova, números 7 e 8 do mundo, respectivamente. “Mas ainda acho que somos favoritos. Ainda estou muito confiante na nossa equipe”, afirmou.

Capitã da equipe norte-americana, Kathy Rinaldi mostrou confiança. “Estamos preparadas para qualquer adversária. A República Checa tem uma longa lista de grandes jogadoras para escolher. Estamos prontas para competir”, garantiu.

Neste sábado, na O2 Arena, em Praga, a norte-americana Sofia Kenin vai enfrentar Barbora Strycova no primeiro duelo, às 11 horas (de Brasília), e, em seguida, a checa Katerina Siniakova vai encarar Alison Riske. Se Kvitova permanecer indisponível no domingo, os confrontos no segundo dia serão de Siniakova contra Kenin e de Strycova contra Riske, a partir das 9 horas.

A partida de duplas, se necessária, vai acontecer no domingo, para desempatar um eventual placar de 2 a 2. As checas Barbora Krejcikova e Katerina Siniakova estão escaladas para enfrentar as norte-americanas Danielle Collins e Nicole Melichar.