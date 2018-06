Djokovic vence Dimitrov e vai às quartas de final do Torneio de Queen’s

Em uma de suas melhores apresentações desde o seu retorno às quadras, em janeiro, o sérvio Novak Djokovic arrasou o búlgaro Grigor Dimitrov nesta quinta-feira, no Torneio de Queen’s, em Londres. O ex-número 1 do mundo venceu o atual 5º do ranking pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1, em apenas 1h05min.

Foi a primeira vitória de Djokovic sobre um tenista do Top 5 em quase um ano e meio. O sérvio passou metade da temporada passada afastado por conta de uma lesão no cotovelo. Ele deixara o circuito em julho e só voltou a competir em janeiro, ainda que com certa irregularidade – em fevereiro foi submetido a um procedimento cirúrgico.

Em Roland Garros, no mês passado, Djokovic fez sua melhor sequência de jogos ao alcançar as quartas de final. Caiu diante da surpresa Marco Cecchinato, da Itália. E, em seu início de temporada de grama, bateu na estreia o australiano John Millman, em Queen’s. Nesta quinta, obteve sua vitória mais significativa dos últimos meses.

Atual 22º do ranking, o sérvio fez exibição quase perfeita diante de Dimitrov. Fechou o set inicial sem ter o saque ameaçado. Na sequência, precisou salvar um break point para fechar a segunda parcial ao ceder apenas um game ao adversário.

Nas quartas de final, o ex-líder do ranking vai enfrentar o vencedor do confronto francês entre Julien Benneteau e Adrian Mannarino, que devem entrar em quadra ainda nesta quinta-feira.

Em duelo já finalizado, o australiano Nick Kyrgios também se garantiu nas quartas de final ao superar o local Kyle Edmund por 2 a 1, com parciais de 7/6 (7/3), 6/7 (5/7) e 6/3. Seu próximo adversário vai sair do duelo entre o canadense Milos Raonic e o espanhol Feliciano López.

ALEMANHA – No Torneio de Halle, também na grama, o italiano Andreas Seppi venceu o local Florian Mayer por 6/2 e 6/4. Nas quartas de final, ele será o adversário do croata Borna Coric, que já despachou o local Alexander Zverev, segundo cabeça de chave da competição de nível ATP 500.