Djokovic derrota argentino em 3 sets e avança às oitavas no Masters 1000 de Miami

Não foi tão tranquilo, mas o sérvio Novak Djokovic se classificou neste domingo às oitavas de final do Masters 1000 de Miami, disputado em quadras rápidas nos Estados Unidos. A vaga ao número 1 do mundo veio em uma vitória por 2 sets a 1 sobre o argentino Federico Delbonis, 83.º do ranking da ATP, com as parciais de 7/5, 4/6 e 6/1, em quase duas horas de jogo.

Mesmo com altos e baixos na temporada, o triunfo neste domingo foi o 13.º de Djokovic em 2019. Seu próximo adversário será o espanhol Roberto Bautista Agut, que venceu o italiano Fabio Fognini por 2 sets a 0, com um duplo 6/4. O sérvio lidera o confronto direto com sete vitórias em nove partidas, mas uma das duas derrotas veio neste ano, em janeiro, no ATP 250 de Doha, no Catar.

Em Miami, Djokovic corre atrás de seu sétimo título na carreira na Flórida. Se conseguir o feito que não obtém desde 2016, se igualará ao espanhol Rafael Nadal, ausente por causa de dores no joelho, que é o recordista da série de torneios Masters 1000 com 33 conquistas.

O atual campeão em Miami é o norte-americano John Isner, número 9 do mundo, que neste domingo venceu um duelo equilibrado contra o espanhol Albert Ramos Viñolas, 86.º do ranking, por 2 sets a 0 – com parciais de 7/5 e 7/6 (8/6), em 1 hora e 53 minutos – e avançou às oitavas de final.

Com a missão de defender os mil pontos obtidos em 2018, Isner terá pela frente o britânico Kyle Edmund, 22.º do ranking, que marcou um duplo 6/4 diante do canadense Milos Raonic, número 14 do mundo, e impediu um duelo entre sacadores.

OUTROS JOGOS – Vindo de bons resultados em torneios no Brasil – foi finalista do Rio Open -, o jovem canadense Felix Auger-Aliassime obteve mais um feito importante neste domingo. O tenista de 18 anos garantiu vaga nas oitavas de final ao superar o polonês Hubert Hurkacz por 2 sets a 0 – com parciais de 7/6 (7/5) e 6/4 – já irá alcançar o Top 50 no ranking mundial.

O seu adversário será o georgiano Nikoloz Basilashvili, 19.º colocado do mundo, que venceu o holandês Robin Haase por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/3. O confronto entre os dois é inédito no circuito profissional.