De olho no Brasil, Fórmula E tem reforço de Massa em nova temporada

Os carros elétricos da Fórmula E vão voltar para as pistas neste sábado. Cada vez mais de olho no Brasil, a categoria vai iniciar sua quinta temporada com a corrida na cidade de Al-Diriyah, na Arábia Saudita, às 10h05 (horário de Brasília), com o reforço de Felipe Massa, que se soma aos compatriotas Lucas di Grassi e Nelsinho Piquet no grid.

Apesar do início da temporada 2018/2019, a F-E já pensa no futuro e quer expandir o campeonato para além de suas 12 cidades – serão 13 corridas, com rodada dupla em Nova York. Neste cenário, o Brasil se tornou um dos seus principais alvos. A chegada da categoria ao País para o campeonato de 2019/2020 é dada como certa por fontes ligadas à organização.

“Para a Fórmula E, o Brasil é uma prioridade. Já temos bons pilotos brasileiros, temos uma empresa parceira. Estamos em contato com outras companhias locais, os construtores que participam do Mundial querem correr no Brasil e nós também queremos. Por isso, sabemos que é uma questão de tempo uma corrida no país”, reforçou o espanhol Alejandro Agag, fundador e presidente da F-E, no mês passado.

O que se avalia no momento é a futura sede da prova. Na briga estão São Paulo, Brasília e Belo Horizonte, que leva ligeira vantagem no momento. A capital paulista era a grande favorita, mas o cancelamento de última hora da corrida marcada para março deste ano causou incômodo e desconfiança por parte da organização da F-E. A prova seria disputada no Anhembi, porém o processo de privatização do local acabou com os planos de realizar a corrida num traçado de rua semelhante ao usado pela Fórmula Indy entre 2010 e 2013.

Com o Anhembi fora dos planos, a proposta de São Paulo é realizar a prova num traçado que passa pelo Parque do Ibirapuera. A bela área verde no meio da cidade não é o único trunfo dos paulistanos. O desenho do circuito é do próprio Lucas di Grassi, que é muito próximo de Agag. O piloto foi o seu braço direito no processo de criação da categoria.

Na capital mineira, um traçado poderia ser desenhado em torno da Lagoa da Pampulha, local que já recebeu provas de automobilismo amador no passado. As vantagens da proposta mineira são a desconfiança quanto a São Paulo e a forte parceria entre a Fórmula E e a CBMM (Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração), cuja sede fica na cidade mineira de Araxá.

A maior produtora de nióbio do mundo, de propriedade da família Moreira Salles, estendeu em novembro acordo com a F-E por mais três anos. Com utilidade diversa na indústria, o nióbio é componente essencial nas baterias dos carros elétricos do campeonato.

Em meio à indefinição sobre a futura etapa brasileira, a F-E buscou um reforço de peso para o seu grid. Felipe Massa, vice-campeão de Fórmula 1 em 2008, deve ampliar o alcance do campeonato diante do público nacional e também na imprensa internacional.

Em recente entrevista ao Estado, o ex-piloto da Ferrari se disse bem adaptado aos carros elétricos, mas ainda com dificuldade com o volante. “Um carro da Fórmula E, fisicamente, é muito mais tranquilo de pilotar do que um F-1. Só que você não tem noção de como é pesado o volante”, afirmara o novo piloto da equipe Venturi.

Ainda uma incógnita na competição, Massa deve ter a forte concorrência do francês Jean-Éric Vergne (equipe Techeetah), atual campeão, do compatriota Di Grassi (Audi), campeão em 2016/2017 e atual vice, e do britânico Sam Bird (Envision), terceiro colocado no campeonato passado.

Os novos rivais de Massa vão experimentar uma grande novidade nesta temporada. Com uma bateria de maior capacidade, os carros da chamada geração 2 não vão mais exigir um pit stop para a troca dos veículos, algo então recorrente na F-E e incomum em outras categorias. Isso deve mudar drasticamente a dinâmica da disputa.

“Será um carro mais complexo, com mais pedaços, e é apenas um carro para toda a corrida. Na última temporada, quando encostava no muro, desalinhava mas você levava até o pit stop. Agora tem a corrida inteira para fazer com o mesmo carro, não será possível arriscar tanto nos treinos. Será uma pilotagem diferente, vai ter de ter muito mais cabeça”, projeta Nelsinho Piquet, da equipe Jaguar.

O brasileiro, campeão da primeira temporada da F-E, também espera corridas com performances mais elevadas por causa da chegada de pilotos mais experientes e também pela recente contratação de profissionais da área técnica da F-1. “O nível de pilotos e equipes aumentou e espero que tenhamos dado um passo à frente. A equipe está trabalhando muito, mas todos estão afiados”, diz Nelsinho.