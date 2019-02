Com Serginho, Flamengo recebe cerca de 400 pessoas

Com a presença do bicampeão olímpico Serginho, o Flamengo Futebol Clube recebeu pelo menos 400 pessoas no último sábado (16), durante a fase mata-mata do Desafio 4×4 de Vôlei de Areia, em Americana.

Antes da rodada, Serginho participou de um jogo amistoso que ainda contou com ex-atletas da modalidade. “Fizeram do desafio um show, mostrando grande exemplo de humildade e interação com todos os presentes”, comunicou o Flamengo. Foto: Divulgação

Em seguida, o líbero ganhou do clube uma placa em homenagem “a tudo que ele realizou pelo vôlei brasileiro” e em agradecimento pela presença dele no evento, segundo o Flamengo. A entrega foi feita pelo presidente do clube, Mauro Borgatto, e pelo coordenador de vôlei da instituição, Alexandro Grilo, o Pan.

Depois, houve a disputa do Desafio 4×4, que começou com a participação de 16 equipes masculinas. Os campeões foram Airton Macena, Sergio de Moura, Vinícius Lourenço Martins e Gilberto Machetto, do time Argentin Pet Store.

Na final, a equipe venceu o Quatree Rações. A terceira colocação ficou com o Ótica Diniz, que também teve o atleta destaque do torneio, Jairo Pereira, e a revelação, Glauber Guerra. De acordo com o Flamengo, os times fizeram “grandes disputas, com um alto nível de voleibol”.

O Desafio 4×4 ocorreu ao longo deste mês. Na primeira fase, os times estavam divididos em quatro grupos e se enfrentaram dentro das chaves. Os jogadores participantes são alunos da escola de vôlei do clube. As aulas acontecem desde janeiro.