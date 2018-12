Com Daniel Dias, CPB revela melhores do ano em 24 modalidades paralímpicas

O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) anunciou nesta quinta-feira a relação dos melhores atletas da temporada de 2018. Entre os escolhidos estão atletas que sagraram-se campeões mundiais como Lauro Chaman (ciclismo), Ricardinho Alves (futebol de 5), Leomon Moreno (goalball) e Diana Barcelos e Jairo Klug (remo). Petrúcio Ferreira (atletismo) e Daniel Dias (natação) estabeleceram novos recordes mundiais em suas respectivas especialidades.

Os escolhidos nas 24 modalidades serão homenageados no Prêmio Paralímpicos 2018, que será realizado na próxima quarta-feira, no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo. A cerimônia terá início às 20 horas. Participou do processo de escolha dos destaques de cada esporte a diretoria técnica do CPB, após indicação das respectivas confederações.

O Prêmio Paralímpicos 2018 manterá todas as categorias premiadas nos anos anteriores, incluindo os já tradicionais Prêmio Aldo Miccolis (um dos pioneiros do esporte adaptado no Brasil), que homenageia pessoas que dedicaram a sua vida ao esporte paralímpico; o Prêmio Personalidade Paralímpica, para quem contribuiu para o movimento na temporada; além das premiações dos técnicos de modalidades individuais, coletivas e clubes.

Haverá, pelo segundo ano consecutivo, a votação para o Atleta da Galera. Estão na final André Rocha (atletismo), Igor de Souza (bocha) e Evellyn Ramos (natação). A votação está em andamento e a escolha pode ser feita pelo site http://bit.ly/AtletaDaGalera2018.

Confira os vencedores de cada modalidade paralímpica:

Atletismo – Petrúcio Ferreira

Basquete em CR (cadeira de rodas) – Marcos Sanchez

Bocha – Maciel Santos

Canoagem – Igor Tofalini

Ciclismo – Lauro Chaman

Esgrima em CR (cadeira de rodas) – Jovane Guissone

Esportes de Neve – Cristian Ribera

Futebol de 5 – Ricardo Alves

Futebol de 7 – Evandro Gomes

Goalball – Leomon Moreno

Halterofilismo – Mariana D’Andrea

Hipismo – Rodolpho Riskalla

Judô – Alana Maldonado

Natação – Daniel Dias

Parabadminton – Vítor Tavares

Parataekwondo – Débora Menezes

Remo – Diana Barcelos e Jairo Klug

Rugby em CR (cadeira de rodas) – José Raul Schoeller

Tênis de mesa – Cátia Oliveira

Tênis em CR (cadeira de rodas)- Ymanitu Geon

Tiro com arco – Jane Karla

Tiro esportivo – Geraldo von Rosenthal

Triatlo – Jessica Ferreira

Voleibol sentado – Wescley Oliveira