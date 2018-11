Com colombiana do salto, IAAF anuncia candidatas ao prêmio de atleta do ano

A Associação Internacional de Federações de Atletismo (IAAF, na sigla em inglês) anunciou nesta segunda-feira as cinco candidatas finalistas do prêmio de atleta do ano de 2018. Entre as indicadas, está a colombiana Caterine Ibargüen, multicampeã no salto triplo e no salto em distância.

Grande nome do atletismo colombiano, Ibargüen tem no currículo duas medalhas olímpicas – ouro no Rio, em 2016, e prata em Londres, em 2012 -, ambas no salto triplo. São ainda mais quatro em Mundiais e três em Jogos Pan-Americanos, mas foi em 2018 que ela conquistou suas duas primeiras nos Jogos da América Central e do Caribe, no salto triplo e no salto em distância, ambas de ouro.

Entre suas concorrentes ao prêmio, destaque para a queniana Beatrice Chepkoech, que cravou em 2018 o novo recorde mundial dos 3.000 metros com obstáculos, com o tempo de 8min44s32, abaixando em oito segundos a antiga marca. Ela, aliás, venceu sete das oito finais da prova que disputou no ano.

Também foram indicadas a britânica Dina Asher-Smith, grande destaque do ano nos 100m, 200m e revezamento 4x100m; Shaunae Miller-Uibo, de Bahamas, principal nome dos 400m ao longo da temporada; e a belga Nafissatou Thiam, maior nome do heptatlo na atualidade, invicta em 2018 e atual detentora do prêmio.

O anúncio da melhor atleta será feito em uma cerimônia realizada em Mônaco, no dia 4 de dezembro, e a votação será realizada por especialistas da IAAF e por fãs, através das redes sociais. A eleição acontece desde 1988, e desde então já venceram grandes nomes do atletismo, como Florence Griffith-Joyner, Marion Jones, Yelena Isinbayeva, entre outras.