COI se reúne com coreanos para discutir criação de time unificado em Tóquio-2020

A unificação das Coreias, pelo menos no esporte, parece cada vez mais perto. O Comitê Olímpico Internacional (COI) se reuniu nesta sexta-feira em Lausanne, na Suíça, com autoridades das Coreias do Norte e do Sul para discutir a criação de um time unificado em algumas modalidades para a disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão, em 2020.

A reunião teve as participações do presidente do COI, o alemão Thomas Bach, do ministro dos Esportes sul-coreano Do Jong-Hwan e seu colega norte-coreano Kim Il-Guk, também presidente do Comitê Olímpico Nacional (CON). O presidente do CON sul-coreano, Lee Kee-Heung, também esteve presente.

O presidente do COI se mostrou satisfeito com a reunião. “Observamos que ambos (os países) estavam muito interessados em ações conjuntas durante os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, com um desfile conjunto e equipes unificadas em diferentes esportes”, disse Thomas Bach na abertura do evento.

O alemão também elogiou “a intenção” dos dois países de organizarem conjuntamente os Jogos Olímpicos de Verão de 2032. “Acreditamos que este é um grande símbolo do espírito olímpico e do poder unificador das Olimpíadas”, acrescentou. Na última segunda-feira, a Coreia do Sul selecionou Seul como a cidade candidata para as Olimpíadas de 2032, que espera receber em conjunto com o vizinho do norte.

Os primeiros passos para a unificação foram dados nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pyeongchang, na Coreia do Sul, em 2018, quando as duas Coreias desfilaram sob uma única bandeira na cerimônia de abertura e uma equipe coreana unificada participou das disputas de hóquei no gelo feminino.