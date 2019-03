COB anuncia empresa japonesa como patrocinadora para os Jogos de Tóquio

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) anunciou nesta quarta-feira um novo patrocinador. Trata-se da marca japonesa Ajinomoto, que será parceira oficial da entidade até dezembro de 2020, meses depois dos Jogos Olímpicos de Tóquio, justamente no Japão. A assinatura do contrato entre as partes aconteceu no último dia 19.

“Esse novo patrocínio reflete a confiança e credibilidade do mercado na marca do Comitê Olímpico do Brasil. Estamos muito contentes em ter a Ajinomoto ao nosso lado. Temos valores em comum, como a busca pela excelência e inovação”, declarou o presidente do COB, Paulo Wanderley Teixeira.

A Ajinomoto atua nas indústrias alimentícia, cosmética, farmacêutica, de nutrição e de agronegócios. Sediada em Tóquio, a empresa já patrocina desde 2003 o Comitê Olímpico Japonês e atua no Projeto Vitória, que oferece suporte nutricional aos atletas do país.

“Estamos implementando o Projeto Vitória no Brasil e vamos utilizar a experiência bem-sucedida do grupo para contribuir com os atletas brasileiros, que vão representar o País nos Jogos de Tóquio, em 2020”, projetou Masayoshi Kurosaki, presidente da Ajinomoto do Brasil.

Diretora de marketing do COB, Manoela Penna, prometeu empenho para estreitar o relacionamento com a marca. “Os próximos 20 meses serão de muito trabalho e parceria para estreitarmos esta relação, oferecendo à Ajinomoto oportunidades de ativação e visibilidade de marca ao mesmo tempo que nos inspiraremos pela história de sucesso que vem sendo escrita com o Comitê Olímpico Japonês.”